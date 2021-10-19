Дистанционное обучение в школах Санкт-Петербурга в 2021 году: В Смольном рассказали, когда детей отправят на удаленку

Решение о переводе школьников на дистанционное обучение в Петербурге будет приниматься после осенних каникул. Пока такой необходимости нет - хотя ситуация складывается тревожная. Фото: Олег ЗОЛОТО

Непростая эпидемиологическая обстановка, сложившаяся в Санкт-Петербурге в последние несколько недель, может снова ударить по очному школьному образованию. На волне новостей об очередном ужесточении «антиковидного» режима «Комсомолка» связалась со Смольным и выяснила, ждет ли детей дистанционное обучение в Санкт-Петербурге в 2021 году, а также при каких условиях его могут ввести.

- Ситуация по заболеваемости еще в начале октября в Санкт-Петербурге была достаточно стабильной, мы не видели ее резкого ухудшения, - рассказала «КП-Петербург» начальник отдела общего образования городского комобра Анна Грубская. – Сейчас она изменилась, мы видим значительный прирост детей с вирусными заболеваниями в школах и детских садах. Например, за первую неделю октября количество болеющих школьников увеличилось на 114 человек, а за прошлую неделю – уже на 300.

При этом, отмечает Анна Грубская, неправильным будет утверждать, что дети болеют только COVID-19: в эту статистику также входят грипп и другие многочисленные ОРВИ. И хотя в какой-то мере происходящее можно объяснить сезонным эпидемиологическим подъемом, картина все равно складывается довольно тревожная.

В Санкт-Петербурге ужесточается противоэпидемический режим. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тем не менее в комитете отмечают – пока переводить детей на удаленное обучение не планируется. Во-первых, впереди длинные осенние каникулы – в этом году они продлятся две недели, этого как раз достаточно для того, чтобы разорвать пресловутые эпидемические цепочки. Во-вторых, действительно угрожающих масштабов заболеваемость среди детей не достигла.

- Если сравнивать с 2020 годом, то самая напряженная ситуация сложилась в декабре – тогда на дистанционное обучение были переведены 2,5 % всех школьных классов в городе, - объясняет Анна Грубская. – Сейчас их всего 0,8 %. Больше было также болеющих детей – около 4 000 – и педагогов – около 1 500. Сейчас их 1 799 и 389 соответственно. В принципе, эти цифры – 4 000 и 1 500 – можно считать определенным порогом, при котором необходимо принимать решение, вводить удаленку для школьников или нет.

Как бы то ни было, «водоразделом» должны стать как раз грядущие каникулы – вся дальнейшая стратегия школьного обучения в период пандемии будет выстраиваться в зависимости от того, какой будет эпид ситуация в школах и детских садах в ноябре и декабре 2021 года. Однако, по словам Анны Грубской, большую роль здесь играют родители – в комитете по образованию призывают всех проследить за тем, чтобы ребенок во время каникул и праздничных дней находился дома и не подвергался риску сам заразиться и заразить других.