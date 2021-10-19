Лучшие идеи костюмов на Хэллоуин в Санкт-Петербурге в 2021 году: "Игра в кальмара", зомби и вампиры

Самые популярные костюмы на Хэллоуин в Санкт-Петербурге в 2021 году / Фото: скрин сериал "Игра в кальмара"

В России уже много лет подряд праздную Хэллоуин, устраивая костюмированные вечеринки. Активно готовится к кануну Дня всех святых начали и в Северной столице. Рассказываем, какие есть самые популярные и лучшие идеи костюмов на Хэллоуин в Санкт-Петербурге в 2021 году, чтобы вы смогли подобрать образ под себя и не оказаться 10-м привидением на гулянке.

ЛУЧШАЯ ИДЕЯ ДЛЯ КОСТЮМА

В связи с большой популярностью сериала "Игра в кальмара" жители Петербурга стали активно интересоваться, где же найти костюмы, как у персонажей. Для тех, кто хочет быть в тренде - это самая лучшая идея. Так, по данным сервиса "Авито", спрос на одежду, как в сериале вырос в 13 раз с приближением Хэллоуина. Купить зеленый костюм игрока в Петербурге можно на 2,5 тысячи рублей. Черные маски, как у солдат, продаются оптом по 350-450 рублей, в розницу за 750 рублей. А за 10 тысяч рублей можно приобрести и полный образ солдата, в который входят: комбинезон, маска, перчатки, ремни, а в подарок при покупке дают знаменитую визитку из сериала.

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ КОСТЮМЫ

Самым популярным костюмом оказался образ зомби – по сравнению с осенью прошлого года спрос на “оживших мертвецов” вырос в 3 раза. Средняя стоимость таких товаров на сайте в Петербурге составила 1 тысячу рублей, что в 2 раза дороже, чем в прошлом году.

Большой спрос в Петербурге и на костюмы клоунов, особенно как в фильме ужасов "Оно". Горожане в 2,5 раза чаще стали покупать такие образы в сравнении с 2020 годом. Приобрести костюм Пеннивайза можно в среднем за 1,5 тысячи рублей.

Образ клоуна остается одним из самых популярных для вечеринки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Стать на время Дракулой, одевшись в костюм вампира, и покрасоваться костями в костюме скелета захотели в 2,2 раза больше петербуржцев. Средняя стоимость таких образов составила 2 800 рублей и 3 500 рублей соответственно.

Костюм ведьмы в Санкт-Петербурге стали покупать на 64% активнее с прошлого года, а приобрести такой образ на сайте можно в среднем за 1 тысячу рублей.

КУДА ПОЙТИ

В Петербурге в 2021 году в Хэллоуин будет не мало вечеринок. "Комсомолка" подготовила подборку самых интересных мероприятий на 31 октября. Читайте, выбирайте и веселитесь.

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