Предоставлено организаторами «Бизнес Ангел».

Комитет по молодежной политике г. Санкт-Петербурга и Комитет по молодежной политике Ленинградской области поддержали первый конкурс инновационных проектов и стартапов – «Бизнес Ангел».

Профильные комитеты поддержали конкурс, и представители Правительства Санкт-Петербурга и ЛО войдут в жюри проекта.

Продолжается прием заявок на конкурс инновационных проектов и стартапов – «Бизнес Ангел». Социальную важность проекта отметило Правительство города и области, что придает высокий статус и неравнодушие к развитию малого предпринимательства в Санкт-Петербурге.

Напоминаем, что участие талантливым начинающим предпринимателям совершенно бесплатное, а призовой фонд составляет 300 тысяч рублей.

Организатором конкурса выступает Ангелина Егорова – предприниматель, инвестор, девелопер, ресторатор, учредитель нескольких компаний, в том числе Фонда развития детского тенниса.

В конкурсе примут участие наставники и жюри: лучшие эксперты рынка, известные бизнесмены, менторы, бизнес-ангелы, представители ВУЗов и Правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Первыми наставниками выступили:

- Николай Горелый - основатель GeekPicnic, фандрайзер, партнер Мета-университета;

-Виталий Антощенко - Федеральный спикер, эксперт в сфере сервиса, клиентоориентированности, лидерства и позитивного управления! Автор бестселлеров «Ух ты! Сервис!», «Разгневанный клиент, я люблю тебя!», «Зловредные советы» - занимательной книге о советах для бизнеса в стихах и «59 принципов сильного человек», «Секрет Власти. Принципы позитивного управления»;

- Ирина Жеглова - генерадьныи директор и главныи редактор медиагруппы «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге»;

- Ростислав Сперанскии - Руководитель проектов Центра карьер Высшеи Школы Экономики СПБГУ

Первая нетворкинг-встреча конкурса «Бизнес Ангел» состоится 22 октября в 15.00 в коворкингеPAGE по адресу Аптекарская набережная д.18.

Эта встреча создана для знакомства акул бизнеса с начинающими предпринимателями. Мы создаем сообщество, которое помогает развитию предпринимательства в Санкт-Петербурге.

Вход для всех желающих бесплатный, только необходима обязательная регистрация, которую вы можете пройти по ссылке.

Заявки принимаем на почту businessangel.spb@gmail.com, на сайте бизнесангел.рф или в директ аккаунта в Инстаграм @businessangel.spb