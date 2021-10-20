Три новых моста над Невой построят за 20 лет

Ново-Адмиралтейский пройдет над Большой Невой между 17-й и 18-й линиями Васильевского острова и Ново-Адмиралтейским островом. Фото: Институт "Стройпроект"

Десятая часть площади Петербурга покрыта водой. И если Петр I считал, что новой столице нужны не столько мосты, сколько суда, то современному мегаполису без удобных переправ не обойтись. Особенно это заметно, когда какой-нибудь загруженный мост закрывают на ремонт. «Комсомолка» выяснила, когда и где появятся новые переправы через Неву.

ШИРОТНАЯ МАГИСТРАЛЬ

Переправу, которая свяжет Невский район с Красногвардейским, возведут в составе Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Проект обещают закончить в конце года. Тогда станет ясно, будет ли мост разводным и когда завершится строительство.

- Пока известно, что движение по всей Широтной магистрали на территории Петербурга планируется запустить к 2030 году, - отмечают в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

БОЛЬШОЙ СМОЛЕНСКИЙ

Этот мост появится неподалеку от ШМСД. С одной стороны переправа раскинется от проспектов Большого Смоленского и Обуховской Обороны, а с противоположного берега - от Октябрьской набережной и улицы Коллонтай. Проектированием, которое должны завершить до конца 2021-го, занимается крупный коммерческий застройщик. С помощью моста компания хочет повысить транспортную доступность и привлекательность квартала, который собирается возводить. Вероятно, мост будет разводным и получит название «Большой Смоленский».

- Планируется шесть полос движения, по три в каждом направлении. Территориальное размещение переправы уже определено Генеральным планом, - уточняют в Смольном.

НОВО-АДМИРАЛТЕЙСКИЙ

Переправа пройдет над Большой Невой между 17-й и 18-й линиями Васильевского острова и Ново-Адмиралтейским островом.

Несмотря на то что Генплан, на котором появилась эта переправа, пока не утвержден, а предполагаемый срок завершения строительства назначен аж на 2038 год, у проекта уже появились противники. Во-первых, мост может испортить открыточные виды исторического центра. Во-вторых, придется потесниться Объединенной судостроительной корпорации, ведь заезд на мост задумали прямо на нынешней территории предприятия.

КОМПЕТЕНТНО

Михаил БУРЦЕВ, эксперт в сфере транспорта и транспортной инфраструктуры:

- Что будет через 15-20 лет, говорить преждевременно. Но если город разработает и реализует другие механизмы решения транспортных проблем, новые мосты точно не будет лишними. Ведь уже сейчас ясно, что переправ не хватает. А после закрытия Биржевого моста на ремонт недостаток в переправах проявился еще ярче.