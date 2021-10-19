Пассажиров со спущенными масками на лице будут штрафовать в общественном транспорте Петербурга

Штраф за отсутствие маски на пассажире в общественном транспорте - 4 000 рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Времена, когда в метро можно было надеть медицинскую маску для вида, пройти через турникет, а потом сразу ее стянуть, похоже, кончились. Отныне пассажиров петербургской подземки будут штрафовать не только за отсутствие маски, но и за ее неправильное ношение. Об этом "Комсомолке" рассказали в городском комитете по транспорту.

- В соответствии с действующим законодательством спущенная маска будет признаваться правонарушением, так как она не используется по назначению и не закрывает полностью органы дыхания, - объяснили в ведомстве.

Новые штрафы начнут начислять уже в ближайшее время. Напомним, уже сейчас в Петербурге, согласно действующему законодательству, появившись в общественном транспорте без маски, можно лишиться 4 000 рублей. За повторное нарушение сумма взыскания увеличивается до 5 000 рублей.

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