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Общество19 октября 2021 19:55

Пассажиров со спущенными масками на лице будут штрафовать в общественном транспорте Петербурга

Отныне неправильное ношение маски приравнивается к ее отсутствию
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
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Штраф за отсутствие маски на пассажире в общественном транспорте - 4 000 рублей.

Штраф за отсутствие маски на пассажире в общественном транспорте - 4 000 рублей.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Времена, когда в метро можно было надеть медицинскую маску для вида, пройти через турникет, а потом сразу ее стянуть, похоже, кончились. Отныне пассажиров петербургской подземки будут штрафовать не только за отсутствие маски, но и за ее неправильное ношение. Об этом "Комсомолке" рассказали в городском комитете по транспорту.

- В соответствии с действующим законодательством спущенная маска будет признаваться правонарушением, так как она не используется по назначению и не закрывает полностью органы дыхания, - объяснили в ведомстве.

Новые штрафы начнут начислять уже в ближайшее время. Напомним, уже сейчас в Петербурге, согласно действующему законодательству, появившись в общественном транспорте без маски, можно лишиться 4 000 рублей. За повторное нарушение сумма взыскания увеличивается до 5 000 рублей.

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