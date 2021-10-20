Причина убийства киберспортсмена Алексея Малышева: Новые подробности зверской расправы над чемпионом-геймером

Стали известны подробности и причина убийства киберспортсмена Алексея Малышева Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В деле о жестокой расправе над петербургским киберспортсменом появились новые подробности. Стала известна причина убийства киберспортсмена Алексея Малышева, который скончался в больнице в Ленинградской области. Рассказываем, что известно о преступлении на данный момент.

Напомним, что еле живого, окровавленного чемпиона киберспорта нашли полураздетым у гаражей в городе Никольское, недалеко от больницы 17 октября 2021 года. 23-летнего парня госпитализировали, но он скончался от обилия травм, в частности от перелома основания черепа и ушибов мозга.

В ночь на 19 октября полиция задержала троих подозреваемых: 29-ти, 30-ти и 33-летнего мужчин, все жители Никольского. Следствие установило, что в ту роковую ночь мужчины пили возле магазина, когда увидели Алексея Малышева. Они решили его ограбить, поэтому набросились и начали избивать. Мужчины требовали, чтобы геймер перевел деньги со своих счетов на счет одного из них. Однако забили до той степени, что молодой человек начал терять сознание. Тогда они вывезли его на "Газели" на старое кладбище, где продолжили избивать. Не получив денег, они сняли в геймера обувь, одежду и часы, смартфон выбросили, а сами уехали. Спустя время они вернулись, увидели, что парень еще дышит, снова погрузили в "Газель" и отвезли к гаражам, где впоследствии молодого человека и нашли.

Известно, что младший из подозреваемых уже был судим за кражу и смертельное избиение человека. Сейчас все трое находятся в изоляторе. Им грозит по 15 лет тюрьмы.

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