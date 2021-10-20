Горсть земли на память

Председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти Лира Бурак на мероприятии в рамках акции. Фото предоставлено пресс-службой КМСУ ММО ЛО.

Акция «Земля доблести» стартовала в 2020-м, в год 75-летия Великой Победы, под стенами Копорской крепости. Идея невероятная по своей масштабности и в то же время простая: собрать землю со всех мест, где проходили сражения во время Великой Отечественной войны, и заполнить этой землей гильзы легендарной 45-миллиметровой противотанковой пушки, которые будут храниться в созданном Музее боевого братства России.

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ

«Земля доблести» - это не только привлечение внимания к историческим событиям и дань памяти. Это способ увековечить подвиг советских солдат и объединить поколения. Именно такую цель поставили перед собой организаторы мероприятия - комитет по местному само- управлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, активисты ОНФ, Российский союз ветеранов Афганистана «Наследие», Союз десантников Ломоносовского района Ленобласти, патриотический центр «Ленинградский доброволец».

- Мы это делаем, чтобы воспитывать подрастающее поколение, дать ему возможность прикоснуться к истории, - говорит председатель Союза десантников Ломоносовского района Георгий Нодельман.

- Представляете, прямо во время забора земли были найдены останки и предметы, сохранившиеся с тех времен. Такое гораздо сильнее влияет на молодежь, чем просто слова.

ОТ КОПОРЬЯ - ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

На карте Ленинградской области множество мест, где проходили ожесточенные бои во время Великой Отечественной войны. В том числе и у Копорья своя трагическая история. В самом начале войны, в 1941 году, там погибли курсанты Новопетергофского училища. Поэтому и было решено именно здесь начать акцию. В первый год организаторы и волонтеры собрали землю в Ломоносовском и Кировском районах и передали наполненные кисеты в Музей боевого братства России.

А в этом году музей принял землю с мест сражений в Тамбовской, Ярославской, Челябинской и Орловской областях, Чувашии, ДНР, Сосновом Бору, Дубровском городском поселении, а также Лужском, Киришском и Гатчинском районах Ленобласти. Собрать землю планируется еще в трех местах сражений во Всеволожском районе.

- Сейчас активно обсуждается идея создания в Ленинградской области в 2025 году, в год 80-летия Победы, мемориала, куда поместят все гильзы с со- бранной землей, - рассказывает один из инициаторов акции и создатель Музея боевого братства России Герман Владимиров. В кисетах привозят и передают в музей горсти земли. Постепенно заполняются гильзы знаменитой сорокапятки. Процесс небыстрый - слишком много в нашей стране мест, где шли бои и проливалась кровь. Так нематериальная память о Великой Отечественной обретает вполне материальные очертания. О некоторых сражениях знают только местные жители, о других известно из учебников и монографий, но каждый бой, в котором сражались и погибали наши солдаты, важен для потомков. Считается, что память нельзя потрогать. Но если прикоснуться к той земле, на которой когда-то гремели взрывы, погибали и жили надеждой, кажется, можно хоть немного почувствовать историю.