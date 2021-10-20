Туристический переворот: в каких странах проводили отпуск петербуржцы

В каких странах проводили отпуск петербуржцы. Фото: пресс-служба МегаФон.

Почти 400 тысяч абонентов МегаФона из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, уехали отдыхать летом за границу. Это в 2 раза больше, чем за сезон прошлого года, но к допандемийному уровню туристический трафик так и не вернулся. Вместе с тем из-за карантинных ограничений список популярных стран для путешествий существенно изменился, а лидером турпотока вместо соседней Финляндии стала Турция. Такие выводы на основе обезличенных данных BigData сделали аналитики МегаФона.

Второй по популярности страной для отдыха петербуржцев с июня по август стала Беларусь. Два года назад это место занимала Эстония, которая в 2021 году опустилась на третью строчку. Четвертой стала Абхазия, а вот Финляндии досталось лишь пятое место.

Чаще всего абоненты МегаФона звонили и пользовались интернетом, находясь в Турции и Абхазии. В общей сложности туристы проговорили около 300 суток, что почти в четыре раза больше, чем в прошлом году. Также в 5 раз выросло потребление мобильного интернета: всего отдыхающие прокачали порядка 28 Тб, что сравнимо с отправкой свыше 12 млн фотографий в мессенджерах. Чуть менее активно общались и делились фото с друзьями и близкими туристы в Беларуси, Кипра и Греции.

В свою очередь Санкт-Петербург и Ленобласть традиционно пользовались популярностью у гостей из-за границы. Объем въездного турпотока вернулся на допандемийный уровень: этим летом Петербург и область посетили жители 135 стран, что в почти два раза больше, чем в прошлом году. Больше всего путешественников приехало из Франции, Эстонии и Дании. Помимо них в топ-10 вошли:

- Финляндия;

- Швеция;

- США;

- Белоруссия;

- Австрия;

- Германия;

- Нидерланды.