Работать и зарабатывать: Как попасть на производство на Адмиралтейские верфи

Работа на Адмиралтейских верфях - это причастность к строительству Военно-морского и гражданского флота России. Фото предоставлено АО «Адмиралтейские верфи».

Буквально на днях АО «Адмиралтейские верфи» передало в состав Военно-морского флота РФ дизель- электрическую подводную лодку «Магадан» проекта 636.3. Заказчик получил судно раньше контрактных сроков, а для верфей досрочная передача подлодки стала настоящим трудовым подарком ко дню рождения завода - в ноябре Адмиралтейским исполняется 317 лет!

Событие значимое, но впереди таких много - портфель заказов на предприятии (как гражданских, так и военных) сформирован до 2024 года. Планы амбициозные, и для их реализации нужны опытные и ответственные работники. Мы решили узнать, что может предложить предприятие новым сотрудникам, кроме почетной возможности участвовать в строительстве Военно-морского и гражданского флота России. Оказывается, немало.

Масштабы становятся нормой

С реализацией масштабных промышленных проектов в нашей стране происходят интересные метаморфозы. То, что раньше воспринималось как знаковое событие, которое долго ждали, теперь выглядит привычно и даже немного рутинно. Примеров масса - в науке, сельском хозяйстве, фармацевтике и, конечно, промышленности, в частности в судостроении. Например, Адмиралтейские верфи в сентябре спустили на воду четвертый из десяти рыбопромысловых траулеров «Капитан Мартынов». И в этом же месяце заложили новый большой морозильный рыболовный траулер «Механик Щербаков». Работы действительно много: сейчас Адмиралтейские верфи реализуют программу по постройке двух серий подводных лодок для Военно-морского флота России, серии патрульных кораблей ледового класса «Иван Папанин» и «Николай Зубов». Также на петербургском предприятии строится серия из десяти больших морозильных рыболовных траулеров и не имеющая аналогов в мире ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс». Планы грандиозные, и они требуют присутствия на линиях квалифицированных и ответственных сотрудников.

Стабильность и гарантии

Почему в XXI веке стоит идти работать на завод? Да хотя бы потому, что в эпоху неопределенности именно крупные промышленные предприятия гарантируют своим работникам стабильность и социальные гарантии. Взять хотя бы судостроение: с самого основания Петербурга оно считалось ключевой отраслью в экономике города и остается им до сих пор. Быть причастным к производству военных и масштабных судов не только интересный и почетный, но и хорошо оплачиваемый труд. Зарплата на Адмиралтейских верфях не просто стабильная, она еще и систематически индексируется. Высококвалифицированные рабочие здесь получают до 120 тысяч рублей.

Да, в судостроительной отрасли работать нелегко, и это ни для кого не секрет. Но адмиралтейцы трудятся в комфортных условиях. Тяжелый физический труд облегчает множество различных решений и инструментов. Работать в целом комфортно: чистые и отремонтированные бытовые помещения, столовые с дотацией на питание, соблюдение всех санитарных норм и требований. На Адмиралтейских верфях по плану реконструкции предприятия ведется работа по модернизации производства - строятся и вводятся в эксплуатацию новые участки, закупается новое современное автоматизированное оборудование и станки, имеющие программное управление. Активно реализуется система организации и рационализации рабочего пространства 5S. А это значит, что самые тяжелые и сложные процессы берет на себя техника и компьютеры. Поскольку судостроение остается одной из отраслей с тяжелыми условиями труда, в качестве компенсации работникам гарантированы дополнительный оплачиваемый отпуск, доплаты за вредные условия труда.

Судостроение с самого основания Петербурга считалось ключевой отраслью в экономике города и остается ею до сих пор. Фото предоставлено АО «Адмиралтейские верфи».

Больше чем завод

Адмиралтейские верфи - одно из немногих предприятий, на котором сохранилась особая форма заботы о своих работниках, оставшаяся с советских времен. Здесь сотрудники пользуются дотациями на питание, дополнительным оплачиваемым отпуском, рабочим выдают средства индивидуальной защиты и спецодежду. Иногородние получают компенсацию проезда до Петербурга и арендной платы за проживание в общежитии предприятия. Но есть у Адмиралтейских верфей еще одна особенность, которой не могут похвастаться даже крупные промышленные заводы - собственный медицинский центр. Его история началась в 1908 году, когда на судостроительном предприятии открылся первый лазарет. Располагавшаяся на его территории амбулатория оказывала помощь не только рабочим, но и членам их семей, являясь передовым лечебным учреждением своего времени. Сегодня медицинский центр «Адмиралтейские верфи» стал многопрофильным лечебным учреждением, в котором можно получить практически любую медицинскую помощь, и, конечно, в первую очередь воспользоваться ею могут сотрудники предприятия. В медцентре функционируют более 50 подразделений, а также две собственные лаборатории. Адмиралтейцам и членам их семей современная медицинская помощь доступна в рамках добровольного медицинского страхования, а на некоторые услуги действуют существенные скидки. Поправить здоровье и просто отдохнуть работники верфей и их семьи могут на загородных базах отдыха предприятия. Для взрослых это две базы отдыха на Карельском перешейке. Одна из них расположена на берегу Большого Барково озера - одного из красивейших мест Карельского перешейка, другая - на берегу Финского залива, недалеко от города Приморска. Дети сотрудников могут отдохнуть в оздоровительном лагере «Адмиралтеец», который расположен в поселке Сиверский на берегу реки Оредеж.

Кого ждут в команду

Адмиралтейские верфи постоянно набирают новые кадры, но сейчас потребность в них особенно высока, ведь задачи перед предприятием стоят амбициозные. Для наращивания темпов строительства верфям требуются высококвалифицированные рабочие основных судостроительных специальностей 4, 5, 6-го разрядов. Кстати, о квалификации. Несмотря на высокие требования к персоналу, руководство Адмиралтейских верфей не ожидает, что новые сотрудники с первого же дня будут браться за самую сложную работу. Все они сначала знакомятся с производством, при необходимости могут повысить квалификацию и работать с наставником. Так что бояться претендовать на рабочее место совсем не стоит.

КОНКРЕТНО

АО «Адмиралтейские верфи» требуются высококвалифицированные рабочие основных судостроительных специальностей 2-6-го разрядов:

- сборщик корпусов металлических судов;

- слесарь-монтажник судовой;

- трубопроводчик судовой;

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;

- стропальщик;

- машинист портального крана;

- маляр судовой;

- чистильщик (пескоструйщик, дробеструйщик);

- сборщик-достройщик судовой;

- столяр судовой.

АО «Адмиралтейские верфи»

Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, 203 Тел.: 8 (812) 313-81-83 (доб. 1)

Е-mail: oup@ashipyards.com, www.admship.ru