Реставрация фасадов Казанского собора завершится 15 ноября

В Петербурге завершается реставрация Казанского собора Фото: Олег ЗОЛОТО

Масштабная реставрация фасадов Казанского собора подходит к концу. Уже к 15 ноября 2021 года рабочие снимут строительные леса с одного их главных храмов Санкт-Петербурга. Об этом 20 октября 2021 года рассказали в Смольном.

- Реставрационные работы лицевых стен и колоннады Казанского собора велись в течение 10 лет. До 2015 года работы шли за счет федерального бюджета, после 291 миллион рублей был выделен из казны Северной столицы, - пояснили в городской администрации.

Основной упор во время реставрации был сделан на очистку стен от загрязнений, плесени и мха, после чего фасады покрыли специальным защитным раствором. Туф, из которого сделан фасад храма, чистили воздушным методом, чтобы не повредить камень. Также во время реставрации был убран цемент, который использовался ранее. Его заменили природным камнем.

Также работы по реставрации прошли и на барельефе, на котором изображен сюжет из библии "Вход Господень в Иерусалим".

В случае, если финансирование продолжится, то в будущем реставрация ждет еще и аттик, барабан и купол собора.