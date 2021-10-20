Сурки в Ленинградском зоопарке отказались впадать в спячку в октябре

Ижорик и Августина в Петербурге решили подождать. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ленинградский зоопарк в ожидании, когда их обитатели впадут в зимнюю спячку. Обычно звери ждут похолодания, чтобы спрятаться в своих норках до марта. Перед этим они наедают жирок. Первыми укладываются, как правило, сурки. В Московском зоопарке они уже смотрят сладкие сны, а их сородичи Ижорик и Августина в Петербурге решили подождать.

- Они уже очень толстенькие, набрали необходимую массу, чтобы уйти в спячку. Предсказать, когда именно они это сделают, невозможно, несмотря на прохладную температуру. Вероятно, что впадут в спячку в конце октября или уже в ноябре, - рассказала «Комсомолке» старший начальник отдела по связям с общественностью Ленинградского зоопарка Елена Ситникова.

Следом за сурками уснут ежики. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На зимний режим звери переходят, ориентируясь на длину светового дня и температуру воздуха. Но специалисты говорят, что предсказывать погоду по тому, когда звери впадают в спячку, нельзя. Особенно в Петербурге.

Следом за сурками уснут ежики и змеи. Кстати, последних иногда приходится убаюкивать искусственно. Для этого используют холодильник, помещая пресмыкающихся в холодные камеры.

- Это делается во благо животных. Потому что звери должны впадать в спячку каждый год. Если не уснут - это может сократить их жизнь. В холодильник змей помещаем, чтобы контролировать температуру. Некоторым животным из южных краев устанавливаем в вольер специальное оборудования и также регулируем температуру, - добавили Ситникова.

Остальные звери в Ленинградском зоопарке так и останутся бодрствовать. Например, белым медведям морозы только в радость. Остальные обитатели перед стужей отъедаются, чтобы не замерзнуть, кто-то обрастает плотным подшерстком.