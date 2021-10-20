«Давай дружить»: Портал «Открытые НКО» объединяет общественные организации и СМИ

На встрече обсудим взаимовыгодное сотрудничество НКО и медиа. Фото: «Открытые НКО».
23 октября в 13:00 в пресс-центре «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» пройдет встреча с экспертами редакции портала «Открытые НКО».
С каждым годом увеличивается количество некоммерческих организаций и их участников. Они проводят акции и мероприятия, организуют фонды, помогают – все это на добровольных основах. А вот рассказать о том, сколько всего они делают для своего населенного пункта или региона, не получается.
Часто не хватает опыта взаимодействия со СМИ – проводя масштабные проекты и реализуя множество полезных дел, НКО не знают, как рассказать о своей работе интересно и информативно.
Чтобы решить эту проблему, и нужен портал «Открытые НКО». Это вариант пресс-службы для всех некоммерческих организаций: специалисты проекта пишут материалы о проведенных материалах и публикуют их в СМИ. Медиаплатформа уже выпустила более 5000 текстов!
Узнать о работе «Открытых НКО» можно на сайте или на встречах, проводимых порталом. В эту субботу такая встреча пройдет для лидеров, сотрудников и волонтеров некоммерческих организаций, представителей медиа Санкт-Петербурга и Ленобласти.
Количество мест ограничено, поэтому регистрируйтесь заранее для участия.
Программа:
- Презентация проекта - как dobro.live может быть полезен СМИ и НКО?
- Примеры успешных кейсов
- Представление нового направления работы редакции «Открытых НКО» – зачем некоммерческим организациям уметь снимать видео
- Ответы на вопросы
- Раздача фирменных сувениров
Ведущие:
Александра Калашникова – руководитель портала «Открытые НКО», руководитель по развитию социальных проектов АО «ИД «Комсомольская правда».
Лерика Пивненко – PR-продюсер портала «Открытые НКО», актриса, режиссёр, цирковой и больничный клоун.
КОНКРЕТНО:
Суббота, 23 октября. Начало в 13:00, продолжительность: 2 часа
АДРЕС: Санкт-Петербург, улица Гатчинская, 35 А (пресс-центр на третьем этаже в офисе «Комсомольской правды»).