«Давай дружить»: Портал «Открытые НКО» объединяет общественные организации и СМИ

На встрече обсудим взаимовыгодное сотрудничество НКО и медиа. Фото: «Открытые НКО».

23 октября в 13:00 в пресс-центре «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» пройдет встреча с экспертами редакции портала «Открытые НКО».

С каждым годом увеличивается количество некоммерческих организаций и их участников. Они проводят акции и мероприятия, организуют фонды, помогают – все это на добровольных основах. А вот рассказать о том, сколько всего они делают для своего населенного пункта или региона, не получается.

Часто не хватает опыта взаимодействия со СМИ – проводя масштабные проекты и реализуя множество полезных дел, НКО не знают, как рассказать о своей работе интересно и информативно.

Чтобы решить эту проблему, и нужен портал «Открытые НКО». Это вариант пресс-службы для всех некоммерческих организаций: специалисты проекта пишут материалы о проведенных материалах и публикуют их в СМИ. Медиаплатформа уже выпустила более 5000 текстов!

Узнать о работе «Открытых НКО» можно на сайте или на встречах, проводимых порталом. В эту субботу такая встреча пройдет для лидеров, сотрудников и волонтеров некоммерческих организаций, представителей медиа Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Количество мест ограничено, поэтому регистрируйтесь заранее для участия.

Программа:

- Презентация проекта - как dobro.live может быть полезен СМИ и НКО?

- Примеры успешных кейсов

- Представление нового направления работы редакции «Открытых НКО» – зачем некоммерческим организациям уметь снимать видео

- Ответы на вопросы

- Раздача фирменных сувениров

Ведущие:

Александра Калашникова – руководитель портала «Открытые НКО», руководитель по развитию социальных проектов АО «ИД «Комсомольская правда».

Лерика Пивненко – PR-продюсер портала «Открытые НКО», актриса, режиссёр, цирковой и больничный клоун.

КОНКРЕТНО:

Суббота, 23 октября. Начало в 13:00, продолжительность: 2 часа

АДРЕС: Санкт-Петербург, улица Гатчинская, 35 А (пресс-центр на третьем этаже в офисе «Комсомольской правды»).