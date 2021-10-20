«Библию Сатаны» запретили в Петербурге

Суд запретил к распространению издание "Библии Сатаны" на 666 страницах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Октябрьский районный суд Петербурга признал экстремистским изданием «Библию Сатаны». Книга на 666 страницах была выпущена в 2009 году издательством «Древний город: Общество Сознания Смерти» всего в 166 экземплярах.

- Экспертиза, выполненная СПбГУ по заказу регионального управления ФСБ, показала, что в тексте книги имеются признаки унижения чувств христиан, выявлено поругание канонов Библии, бог сравнивается с трупом и бешеной собакой. Автор говорит о себе и группе людей, поклоняющейся сатане, в превосходной степени. Оправдывается насилие и жестокость, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Отмечается, что «Библия Сатаны» побуждает к насилию по отношению к людям и животным, а сама форма повествования о смерти и убийстве «является манипулятивной». Автор предлагает применять террор к слабым людям, называя их «недочеловекам». Их в мире - большинство.

Эксперты уверены, что содержание книги посягает на конституционные права граждан России. Учитывая выводы, вердикт суда был очевиден.

- Суд признал книгу экстремистским материалом, запрещенным к распространению на территории РФ, - сообщает Объединенная пресс-служба.

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