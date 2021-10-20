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Общество20 октября 2021 16:50

Петербуржцы жалуются на установку «умных» домофонов без согласия жильцов

Меняют оборудование даже там, где оно совсем новое
Никита НЕСТЕРОВ
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Чаще всего ругают новые домофоны петербуржцы из Центрального и Петроградского районов.

Чаще всего ругают новые домофоны петербуржцы из Центрального и Петроградского районов.

Фото: Артем КИЛЬКИН

«БУДЕТ ПРОХОДНОЙ ДВОР»

Внедрение цифровых технологий во всех сферы жизни в Петербурге идет полным ходом. Уже появились «умные» камеры, «умные» остановки и светофоры. Теперь искусственным интеллектом обзаводятся и домофоны. Правда, как оказалось, не все жители довольны нововведению.

Чаще всего ругают новые домофоны петербуржцы из Центрального и Петроградского районов. И недовольства исходят по большей части от обителей коммуналок. Ведь после замены оборудования предлагается выдавать по два ключа на квартиру. А сколько человек может жить в петербургской коммуналке? Вопрос риторический. Еще интереснее ситуация в Автово. В конце августа жители дома № 9 на улице Маринеско и муниципальные депутаты, недовольные заменой домофона без их согласия, решили обратиться в прокуратуру. Больше всего петербуржцев возмутило то, что на квартиру полагался только один ключ, а тем, кому не хватило, предлагали покупать «таблетки» за 300 рублей.

- Смольный заключил договоры на замену домофонов на 2,5 миллиарда рублей. Но не все жители просили менять им оборудование. У новых домофонов есть проблема: их можно открыть одним универсальным ключом. Везде теперь проходной двор будет, - рассказал руководитель общественного движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров.

Отметим, что самим жильцам выдают все-таки ключи, которыми можно открыть только свой подъезд. Но «таблетки», о которых говорят активисты, действительно продаются в свободном доступе. Они продавались и раньше, но одного универсального ключа на все парадные при этом не было.

Смольный заключил договоры на замену домофонов на 2,5 миллиарда рублей.

Смольный заключил договоры на замену домофонов на 2,5 миллиарда рублей.

Фото: Артем КИЛЬКИН

ОБЯЗАНЫ ВЫДАВАТЬ ПО ДВА КЛЮЧА

Заменой домофонов на «умные» в Петербурге занимается «Городской мониторинговый центр», подведомственный комитету по информатизации и связи.

- Выдача двух ключей предусмотрена по умолчанию для каждой квартиры. Но для коммуналок и общежитий делается исключение. Комплекты должны выдаваться на каждый коммунальный лицевой счет (в коммуналках на каждого собственника приходит свой, - прим. Ред.). После замены оборудования в течение месяца будет работать универсальный код. Также «умный» домофон оснащен функцией открытия двери через мобильное приложение, - рассказали в Городском мониторинговом центре.

Главные отличия нового оборудования заключаются в расширенном функционале, а именно: передача видео с домофона в мониторинговый центр в режиме реального времени и раздача бесплатного wi-fi по всему двору.

Сейчас новым оборудованием в Петербурге уже оснастили 12 тысяч парадных, а до конца года планируется установить еще 15 тысяч устройств.

КОМПЕТЕНТНО

Эксперт Законодательного собрания Санкт-Петербурга по вопросам ЖКХ Владислав ВОРОНКОВ: «Идея хорошая, но реализация хромает»

- Несмотря на то, что это федеральная программа, согласно жилищному кодексу, менять домофоны нельзя без согласия жителей. О том, что не все поддерживают замену оборудования, мне известно. Бывают случаи, когда недавно собственники скинулись и купили новый домофон, а его начинают менять по программе. Кроме того, система недоработана. Новые домофоны не защищены должным образом от взлома со стороны злоумышленников. Также, действительно, большая семья получает на замену один-два ключа, остальные должны купить. В общем, идея хорошая, а вот реализация пока хромает.

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