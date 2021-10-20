Петербуржцы жалуются на установку «умных» домофонов без согласия жильцов

Чаще всего ругают новые домофоны петербуржцы из Центрального и Петроградского районов. Фото: Артем КИЛЬКИН

«БУДЕТ ПРОХОДНОЙ ДВОР»

Внедрение цифровых технологий во всех сферы жизни в Петербурге идет полным ходом. Уже появились «умные» камеры, «умные» остановки и светофоры. Теперь искусственным интеллектом обзаводятся и домофоны. Правда, как оказалось, не все жители довольны нововведению.

Чаще всего ругают новые домофоны петербуржцы из Центрального и Петроградского районов. И недовольства исходят по большей части от обителей коммуналок. Ведь после замены оборудования предлагается выдавать по два ключа на квартиру. А сколько человек может жить в петербургской коммуналке? Вопрос риторический. Еще интереснее ситуация в Автово. В конце августа жители дома № 9 на улице Маринеско и муниципальные депутаты, недовольные заменой домофона без их согласия, решили обратиться в прокуратуру. Больше всего петербуржцев возмутило то, что на квартиру полагался только один ключ, а тем, кому не хватило, предлагали покупать «таблетки» за 300 рублей.

- Смольный заключил договоры на замену домофонов на 2,5 миллиарда рублей. Но не все жители просили менять им оборудование. У новых домофонов есть проблема: их можно открыть одним универсальным ключом. Везде теперь проходной двор будет, - рассказал руководитель общественного движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров.

Отметим, что самим жильцам выдают все-таки ключи, которыми можно открыть только свой подъезд. Но «таблетки», о которых говорят активисты, действительно продаются в свободном доступе. Они продавались и раньше, но одного универсального ключа на все парадные при этом не было.

Смольный заключил договоры на замену домофонов на 2,5 миллиарда рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

ОБЯЗАНЫ ВЫДАВАТЬ ПО ДВА КЛЮЧА

Заменой домофонов на «умные» в Петербурге занимается «Городской мониторинговый центр», подведомственный комитету по информатизации и связи.

- Выдача двух ключей предусмотрена по умолчанию для каждой квартиры. Но для коммуналок и общежитий делается исключение. Комплекты должны выдаваться на каждый коммунальный лицевой счет (в коммуналках на каждого собственника приходит свой, - прим. Ред.). После замены оборудования в течение месяца будет работать универсальный код. Также «умный» домофон оснащен функцией открытия двери через мобильное приложение, - рассказали в Городском мониторинговом центре.

Главные отличия нового оборудования заключаются в расширенном функционале, а именно: передача видео с домофона в мониторинговый центр в режиме реального времени и раздача бесплатного wi-fi по всему двору.

Сейчас новым оборудованием в Петербурге уже оснастили 12 тысяч парадных, а до конца года планируется установить еще 15 тысяч устройств.

КОМПЕТЕНТНО

Эксперт Законодательного собрания Санкт-Петербурга по вопросам ЖКХ Владислав ВОРОНКОВ: «Идея хорошая, но реализация хромает»

- Несмотря на то, что это федеральная программа, согласно жилищному кодексу, менять домофоны нельзя без согласия жителей. О том, что не все поддерживают замену оборудования, мне известно. Бывают случаи, когда недавно собственники скинулись и купили новый домофон, а его начинают менять по программе. Кроме того, система недоработана. Новые домофоны не защищены должным образом от взлома со стороны злоумышленников. Также, действительно, большая семья получает на замену один-два ключа, остальные должны купить. В общем, идея хорошая, а вот реализация пока хромает.