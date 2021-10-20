Эксперты объяснили аномальный рост цен на зимнюю резину в Санкт-Петербурге

По данным экспертов, сейчас средняя цена б/у шин 14 429 рублей, новой резины — 44 070 рублей. Фото: Ирина БЫСТРОВА

Как только градусы на улицы начинают подползать к нулю, автомобилисты хватаются за голову – ведь пора переобуваться. В этом году цены на комплект шипованных колес в Петербурге выросли аж на 25%. По данным экспертов, сейчас средняя цена б/у шин 14 429 рублей, новой резины — 44 070 рублей.

- Проблема не только в том, что цены выросли, а еще и в дефиците. У нас в России не так много отечественных производителей и водители вынуждены покупать импортную продукцию. А она напрямую зависит от курса доллара. Еще коммерсантам теперь невыгодно возить большое количество моделей, тоже из-за курса доллара, поэтому выбор в магазинах стал совсем скудным. Соответственно цена подскочила, – объяснил «КП» руководитель региональной общественной организации автомобилистов «СПб.АВТО» Святослав Данилов. – Никакой тенденции, что она снизится, нет.

Цены на шиномонтаж выросли незначительно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эксперт советует обратить внимание на вторичный рынок. Например, на «Авито» много вариантов хороших колес. Но использовать этот совет можно, если у вас бюджетное авто. На дорогих иномарках лучше идти в магазин и смириться с высокой ценой. Иначе получится как в поговорке: «скупой платит дважды».

- Цены на шиномонтаж в этом году выросли незначительно - на полтора процента. Но это всегда сезонный вопрос. Если переобуваться чуть раньше ажиотажа, то цена будет стандартной (в среднем 1,5 тысячи рублей – прим.ред.). – говорит автоэксперт и юрист Дмитрий Булавин. – Проблема в том, что рынок зимней резины никак не регулируется в России, вот продавцы и ломят цены.

Синоптики и ГИБДД советует переобувать автомобиль, когда дневная или ночная температура в +4 градуса держится несколько дней подряд.

НА ЗАМЕТКУ

На что обратить внимание в шиномонтажке

Советует Дмитрий БУЛАВИН

- Главный совет – во время замены колес не отходите от своей машины ни на минуту и следите за действиями работника. Так вы будете уверены, что вам установят именно ваши колеса и не повредят автомобиль.

- После установки резины на машину обязательно проверьте, правильно ли вам их поставили. На некоторых покрышках отличаются внешняя и внутренняя сторона. В этом случае на внешней боковине напишут Outside, а на внутренней — Inside. Следите, чтобы Outside был снаружи.

- Обязательно посмотрите, какое давление в шинах рекомендует производитель автомобиля. Эта информация есть на табличке в проеме водительской двери или на лючке бензобака, а также в инструкции машины. Давление в передних и задних колесах отличается.

- Всегда берите чек в шиномонтажке. Это поможет доказать, что услугу предоставили именно в этом сервисе, если вдруг возникнут проблемы.