Новоселье раньше срока: Квартал «Новое Горелово» принимает жильцов

Застройщик делает все, чтобы у жильцов было больше положительных эмоций. Фото: Сергей Тарасов.

НЕ КАК У ВСЕХ

Приятная музыка, аромат свежего кофе и спокойная деловая атмосфера. Может показаться, что мы попали на презентацию или встречу с партнерами. Но нет - так проходит передача ключей жителям домов второго квартала ЖК «Новое Горелово»! В просторном и светлом помещении с новоселами общались юристы, специалисты отдела поддержки продаж и представители управляющей компании. А в небольшом баре новоиспеченные жители квартала могли угоститься чаем, кофе и свежей выпечкой. Разве так всегда передают ключи в новостройках? - Обычно не так, но мы решили сделать по-своему, - объяснила нам руководитель отдела продаж СК «ЛенРусСтрой» Наталья Беляева. - Часто передачей квартир новоселам занимается отдел продаж, а сама процедура приемки, получения ключей, оформления документов может растянуться на несколько дней, ведь у людей возникает масса вопросов, на которые менеджеры по продажам не всегда могут ответить. Вот мы и решили собрать всех специалистов в одном месте - юристов, технических специалистов, представителей управляющей компании. Это экономит новоселам время и помогает нам передавать квартиры быстрее. Ну а чай и кофе - просто для хорошего настроения!

В октябре СК «ЛенРусСтрой» передает покупателям ключи от 770 квартир в двух домах ЖК «Новое Горелово» - их застройщик сдал на месяц раньше срока. На процесс передачи компания выделила две недели. Весьма амбициозно, если учесть, что в день приходится принимать по 50-70 квартир! Впрочем, к передаче жилья застройщик тщательно подготовился.

Каждого новосела после получения ключей ждет приятный подарок. Фото: Сергей Тарасов.

УМНАЯ ПРИЕМКА

Встреча с представителями компании - только первый этап. Главное действо для будущих жителей «Нового Горелово» разворачивается в квартирах. Туда новоселы отправляются в сопровождении специалистов СК «ЛенРусСтрой», задача которых помочь людям с приемкой. Некоторые дольщики основательно подходят к делу: приводят с собой специалистов по приемке, приносят целые чемоданчики инструментов и подробные инструкции по приемке жилья. - У меня муж сам в строительстве работает, поэтому знает, куда и на что смотреть.

Мы думали, с первого раза квартиру не примем, но все оказалось в порядке, претензий у нас нет, - рассказывается счастливая обладательница двухкомнатной квартиры Светлана. Передача ключей в новых домах ЖК «Новое Горелово» проходит по принципу «заезжай и живи». В свое новое жилье хозяева смогут переехать в день, когда завершится передача ключей их парадного. Чтобы это стало возможно, застройщик проводит большую подготовительную работу: в большинстве квартир выполнена готовая чистовая отделка, а во всех помещениях - и в квартирах, и в местах общего пользования - проведена уборка.

Для каждого новосела забронировано свое время для осмотра жилья, причем вместе с жильцами квартиру принимают специалисты всех направлений компании. Они готовы помочь разобраться в особенностях квартиры, инженерных коммуникациях и ответить на любые вопросы новосела. Если хозяин обнаружит какие-то недочеты, их тут же исправят - для этого в доме дежурит около сорока рабочих и мастеров. Учитывая такой подход, неудивительно, что более 95 процентов квартир в корпорации «ЛенРусСтрой» принимается с первого раза.

- Я довольна, мне здесь очень нравится! Квартира светлая, теплая, с удобной планировкой - то, что я и хотела. Ничего переделывать точно не будем. Район тоже нравится, я бы сказала, что тут дышится легко. Дома высотой всего двенадцать этажей, расстояние между корпусами приличное и нет такого, что можно в окно наблюдать за соседом. Еще меня покорили местные дворы - они большие и такие интересные, что дети скучать точно не будут, - делится впечатлениями молодая мама и хозяйка уютной «евротрешки» Яна.

Новоселов встречает обустроенный и уютный двор с детскими площадками и прогулочными дорожками. Фото: Сергей Тарасов.

КЛЮЧИ ПОД КЛЮЧ

Когда квартира осмотрена и остается подписать акт приемки- передачи, у новоселов появляется много важных вопросов, ответы на которые хочется получить моментально. Как оформить право собственности, сделать прописку, получить налоговый вычет? Куда обращаться насчет уборки территории и где брать квитанции по квартплате? Вот на этом этапе и требуется помощь профессиональных юристов. Сервис-менеджеры компании сопровождают клиентов на всех этапах приемки квартиры, подписания документов, заселения. Решают вопрос с гарантийным и послегарантийным обслуживанием жилья, ремонтом, если он необходим. - Наша задача - ответить на все вопросы, объяснить последовательность действий, чтобы новосел получил максимум ответов здесь и сейчас.

Мы прекрасно понимаем, что получение ключей - это волнующий момент и о чем-то люди могут забыть. Специально для этого мы каждому выдаем инструкцию с подробной информацией и нашими контактами, - говорят юристы. После подписания документов новоселов ждет знакомство со своей управляющей компанией и оформление договора с ней. Многие новоселы не понимают, зачем с этим торопиться. Но есть ответ и на этот вопрос: новый дом ни в коем случае нельзя оставлять бесхозным.

Современные много- квартирные дома - это сложные инженерные системы, и за ними нужно следить, поддерживать в исправном состоянии. Такое стоит доверять исключительно профессионалам. - Мы постоянно на связи с нашими жильцами. Обратиться к нам можно и по телефону, и на сайте, и через мобильное приложение. Каждому стараемся ответить на волнующий вопрос максимально быстро. Когда жильцы видят, что обратная связь есть, то проблем не возникает, - говорит представитель управляющей компании Михаил Щербаков. Покупатели высоко оценивают подход застройщика к строительству, обслуживанию и взаимодействию с клиентами: повторных и последующих покупок в СК «ЛенРусСтрой» 43 процента. А большинство клиентов компании остаются с ней навсегда и становятся «клиентами на всю жизнь».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На финишной прямой

Жилой квартал «Новое Горелово» - проект комплексного освоения территории, в рамках которого корпорация «ЛенРусСтрой» строит не только жилье, но и всю необходимую инфраструктуру. Первые дома в ЖК «Новое Горелово» были заселены в 2018 году, а весной 2021-го ключи от квартир получили жители последнего дома второго квартала на 640 квартир. Сейчас новоселов принимает 16-этажный семейный дом 17/2 по улице Современников. В нем нет студий, почти половина квартир - однокомнатные, 266 - двухкомнатные, 112 - трехкомнатные. На этаже всего 4-6 квартир, что обеспечивает дополнительный комфорт проживания.

Современные детские площадки не дадут скучать ни детям, ни взрослым. Фото: Сергей Тарасов.

На территории проекта уже построено 10 из 12 жилых домов. В сентябре открылась школа, идет строительство садика и надземного паркинга. Уже сейчас на территории квартала есть практически все - от магазинов и кафе до школ, садиков и полноценных общественных пространств. Ну а фишкой проекта стал пешеходный бульвар протяженностью 450 метров с местами для отдыха и большой плейхаб площадью 4,5 гектара. Это целый комплекс детских и спортивных площадок с велодорожками и эксклюзивным оборудованием, которые компания разрабатывала по собственным индивидуальным проектам. Детское и спортивное оборудование сделано из натуральных экологически чистых материалов в скандинавском стиле. Строительство домов и всей необходимой социальной инфраструктуры строители закончат в 2022-м - на два года раньше срока.