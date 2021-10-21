Холдинг «РСТИ» предлагает выгодную рассрочку на квартиры в ЖК «БелАрт»

Количество лотов, на которые распространяется предложение, ограничено. Фото: пресс-служба Холдинга «РСТИ».

Холдинг «РСТИ» (Росстройинвест) дает беспроцентную рассрочку на квартиры в жилом комплексе «БелАрт» с первоначальным взносом 5% и сроком до 4 месяцев. Такой вариант оплаты идеально подойдет для клиентов, которые продают старое жилье для покупки нового.

Покупателям, выбравшим новый тип рассрочки, предоставляется скидка от базовой цены. Скидка зависит от периода рассрочки – если остаток суммы (95%) вносится через 2 месяца, скидка составит 7%. При переводе средств через 3 месяца клиент получит скидку 5%. Если остаток погашается через 4 месяца, предусмотрена скидка 2%. Количество лотов, на которые распространяется предложение, ограничено. Акция продлится до конца декабря.

«БелАрт» — жилой комплекс комфорт-класса, который строится на Полюстровском проспекте, на границе Выборгского и Калининского районов Санкт-Петербурга, в шаговой доступности от станции метро «Лесная». В состав проекта входят пять домов переменной этажности (от 12 до 23 этажей). Сейчас ведется продажа квартир в первой очереди проекта. В наличии квартиры разных метражей – от студий до четырехкомнатных, с отделкой и без нее. Стоимость лотов начинается от 5,37 млн рублей. Сдача в эксплуатацию запланирована на IV квартал 2023 года.