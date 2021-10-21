Пригородные электрички Петербурга переходят на зимнее расписание на 2021-2022 года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пригородные поезда Северной столицы переходят на зимнее расписание. Летние каникулы, дачный сезон и время отпусков прошли, поэтому горожане и жители Ленинградской области стали реже пользоваться пригородными поездами. Рассказываем, когда изменится зимнее расписание электричек в Санкт-Петербурге 2021-2022.

- Переход на зимний график движения пригородных электричек состоится 30 октября 2021 года, - рассказали в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

В связи с этим частично изменится расписание движения пригородных поездов на Московском, Северном, Финляндском, Витебском и Балтийском направлениях Октябрьской железной дороги. Ежедневно с пяти петербургских вокзалов отправляются сотни электричек. Поэтому тем, кто планирует загородную поездку, стоит заранее уточнить расписание движения поездов, чтобы путешествие не сорвалось.

КОНКРЕТНО

Актуальное расписание пригородных поездов всегда можно уточнить на станциях и вокзалах, а также на сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании. Кроме того, можно обратиться за информацией по круглосуточному телефону: 8-800-775-00-00. А также воспользоваться мобильными приложениями «Пригород» и «РЖД Пассажирам».