Когда перестанут разводить мосты в Санкт-Петербурге в 2021 году Фото: Олег ЗОЛОТО

Сезон навигации в Санкт-Петербурге подходит к концу. Вскоре реки Северной столицы начнет сковывать лед. В связи с этим завершится и развод мостов на радость автомобилистов и местных жителей, и к разочарованию туристов, которые приезжают в город на Неве посмотреть на это событие. Рассказываем, когда перестанут разводить мосты в Санкт-Петербурге в 2021 году.

Традиционно период навигации в Петербурге длится с апреля по ноябрь. В 2021 году разводить мосты начали 10 апреля. По данным СПб ГБУ "Мостотрест" окончание периода навигации в 2021 году и прекращение развода мостов по Большой и Малой Неве запланировано на 30 ноября. Но развод мостов в рукавах Невы завершится на две недели раньше - 15 ноября 2021 года.

С 30 ноября развод мостов будет осуществляться по предварительной заявке и согласованию с Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры.

УСПЕТЬ ПОСМОТРЕТЬ

До 30 ноября еще можно успеть насладиться разводкой мостов. Для этого следует выбрать точку, с которой будут открываться красивые виды. Где посмотреть развод мостов в Санкт-Петербурге, читайте в материале "КП".