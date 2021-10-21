На турбазах Ленобласти раскуплены почти все места на ноябрьские каникуы

Бюджетный вариант уже трудно найти. Фото: Олег ЗОЛОТО

С тех пор как власти Северной столицы объявили официальный локдаун и вынужденные каникулы с 30 октября по 7 ноября, люди экстренно бросились раскупать места на базах отдыха. Туристы поспешили изучать не только Санкт-Петербург, но и окрестности в Ленобласти.

По данным сервиса OneTwoTrip, Северная столица находится на втором месте среди российских городов, куда бы туристы отправились на длинные ноябрьские выходные. Город на Неве уступил лишь Сочи и обогнал Калининград и Крым. Отдохнуть от суеты мегаполиса не против и сами жители Петербурга. Гостиницы и короткие туры по Ленинградской области на дни ноябрьских праздников в 2021 года бронируют со всей страны.

- У нас много туристов из Краснодарского края, которые купили туры на ноябрьские туры. Интерес вызывает Ленинградская область и Карелия также у жителей Москвы. Ну и конечно много людей из самого Санкт-Петербурга, - рассказала «Комсомолке» менеджер отдела развития агентской сети «Скан тур» Марина Помазкова.

Туроператорам пришлось добавить дополнительные автобусы из-за большого количества желающих. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

ПРИШЛОСЬ ПУСТИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ

К слову, в Ленинградской области с 1 ноября 2021 года в регионе будут действовать коронавирусные ограничения. Они распространяются на гостиницы и хостелы, где при заселении у вас попросят показать QR-коды. Но это никого не останавливает.

- Мы заранее предупреждаем гостей, что будем спрашивать сертификат. Но дома бронировали люди, которые в курсе условий. В предыдущие выходные у нас заняли последние домики. На начала ноября у нас полный аншлаг, - сообщили на базе отдыха «Красное озеро».

Свободные места на базах отдыха есть, но и там советуют поторопиться. Скорее всего к 30 октября уже все забронируют.

Полный аншлаг и у турфирм. Особенно у тех, кто предлагает недорогие туры.

- Большое количество желающих заставило нас даже добавить дополнительные рейсы в тот же Выборг, например. Автобусы с туристами не ходят по понедельникам и вторникам, в эти даты пустили дополнительные. Но пока путевки еще есть. Цены поднимать не будем, - пообещала Помазкова.

Но не все представители турбизнеса связывают ажиотаж на российские направления с вынужденными выходными. Кто-то считает, что причина в школьных каникулах.

- Мы не заметили особой активности сразу после объявления локдауна. Путевки на экскурсии протяженностью один или два дня раскупили у нас заранее, ведь впереди школьные каникулы, а также всегда в ноябре выходные, - рассказали в агентстве Балтур.

Можно забронировать и гостиницу в Ленинградской области. Только вот бюджетные варианты уже все расхватали, остались только люксы, цены на которые кусаются. Вот, например, 6 ночей на базе отдыха «Пикники» в поселке Громова на двоих обойдется в 113 тысяч со скидкой. Или «Хаус Ландышевка» на берегу Финского залива номер с двуспальной кроватью обойдется в 58 тысяч.

Остались только самые дорогие варианты. Фото: скриншот

ГДЕ QR-КОД НЕ СПРОСЯТ

Есть варианты, где наличие сертификата о вакцинации не спросят совсем. Речь идет о коттеджах и загородных домах в Ленобласти. Таких вариантов масса на сайтах бесплатных объявлений. Снять большой дом с баней и мангалом можно за 10 тысяч в сутки. Часто такие варианты попадаются от собственников, которых не беспокоит ваша история болезни, главное, чтобы люди приличные были.

- У меня восемь домов по всей области и все уже забронированы на эти даты. Пик звонков был сразу после объявления о локдауне. QR-коды я не спрашиваю, потому что заселяем только семьи, а не большие компании. Так что у нас не проводят никаких массовых мероприятий и вечеринок, - утверждает предприниматель Дмитрий.

Из десяти первых объявлений на «Авито» об аренде дома только два оказались свободными с 31 октября по 7 ноября. Чем дальше от Петербурга, тем больше шансов отхватить не занятой вариант. Хозяева загородной недвижимости говорят, что цены специально не повышают, все потому что спрос и так хороший.