«Из-за больших долгов»: Транспортный полицейский задержан за вооруженное ограбление аптеки в Петербурге

Налетчики в масках зашли в аптеку на Новочеркасском проспекте. Фото: кадр видео ГУ МВД по СПб и ЛО

Сыщики петербургского Главка нашли и задержали подозреваемых в вооруженном ограблении аптеки, которое произошло вечером 13 октября на Новочеркасском проспекте. Тогда в помещение вошли двое в медицинских маска и, угрожая провизору пистолетом, потребовали деньги.

- Один из злоумышленников похитил из кассы выручку – семь тысяч рублей. После этого налетчики с места преступления скрылись, - сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», а 21 октября оперативники Красногвардейского района задержали двух подозреваемых.

Один из них, 29-летний петербуржец, оказался сотрудником дилерского автоцентра. А второй участник ограбления, как оказалось, сам работает в МВД. Но в управлении на транспорте.

Одним из предполагаемых налетчиков оказался сотрудник полиции на транспорте. Фото: кадр видео ГУ МВД по СПб и ЛО

По признанию 33-летнего полицейского, на ограбление аптеки его толкнули большие долги.

Сейчас оба задержанных находятся в изоляторе временного содержания, в ближайшее время им изберут меру пресечения до суда. Налетчикам грозит до 10 лет лишения свободы.

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