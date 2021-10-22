Шестой сезон конкурса «Творческая осень» стартовал в СПбГУПТД. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Осеннее дождливое ненастье в Санкт-Петербурге вдохновляет художников на создание новых шедевров, а также напоминает о старте ежегодного международного проекта «Творческая осень», который шестой год подряд проходит в северной столице на площадке Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. Выставка-конкурс с художественным названием «Творческая осень» призвана усовершенствовать систему пополнения коллекций музеев произведениями искусства современных художников и укреплению сотрудничества между странами в области профессионального изобразительного искусства. Организатором проекта выступает Университет промышленных технологий и дизайна при поддержке Комитета по науке и высшей школе, Санкт-Петербургского Союза художников и Санкт-Петербургского Союза дизайнеров.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Традиционно участниками проекта становятся живописцы, графики, архитекторы, преподающие такие творческие дисциплины, как рисунок, живопись и проектирование в разных странах. Каждый год в преддверии открытия выставки они делятся друг с другом опытом использования различных методик преподавания. В этом сезоне конкурсантами «Творческой осени» стали 95 художников-преподавателей из Финляндии, Китая, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Азербайджана, Таджикистана и России.

Обладателем гран-при и денежного приза в размере 100 тысяч рублей стал доцент Академии художеств имени Ильи Репина Андриан Берсенев с произведением под названием «Коломбина», выполненным в технике масляной живописи. «Коломбина - это некий собирательный образ девушки, олицетворяющей музыку, любовь, театр. Картину я писал довольно долго, периодически я возвращался к ней и завершал кое-какие детали. Всего работа заняла около полутора лет», - рассказал художник.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

История конкурса начинается с 2016 года, когда директор Института дизайна костюма СПбГУПТД, член Союза художников России, профессор Петр Гамаюнов обратил внимание культурной элиты на проблему невостребованности в творческих проектах художников старше 35 лет, хотя зачастую этот возраст становится определяющим для художника, временем расцвета. По итогу долгих раздумий и обсуждений в профессиональных кругах художник выступает идеологом выставки-конкурса, который бы исправил несправедливое правило возрастных ограничений до 35 лет в различных творческих проектах. С каждым годом популярность и авторитет конкурса нарастали, участников становилось все больше, приходилось вводить ограничения по размеру произведений, чтобы все работы поместились в выставочном пространстве Университета. За шесть лет «Творческая осень» стала площадкой для обмена авторскими практиками педагогов и пополнения музейных коллекций, а в составе жюри конкурса собран коллектив профессиональных художников из разных стран мира под председательством заслуженного художника России Евгения Зубова.