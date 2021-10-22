Погода на выходные 23 и 24 октября 2021 года в Санкт-Петербурге: Ураган сменится очередной непогодой

Мокрый снег и дожди ждут выходные в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Конец рабочей недели в Петербурге оказался хоть и теплым, по сравнению с ее началом, но, мягко говоря, ветреным. В ночь на 22 октября на город налетел ураган. Ближе у субботе ветер утихнет, однако шторм сменится другой непогодой. О том, какой будет погода на выходные 23 и 24 октября 2021 года в Санкт-Петербурге рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Дожди в пятницу будут в течение всего дня и пройдут на субботу. Вечером в 23 октября местами дождь будет переходить в мокрый снег. Всему причина циклон, центр которого в Карелии, - рассказал синоптик.

Суббота в Петербурге будет облачная с дождями, а температура 5-7 градусов, по Ленинградской области 3-8 градусов тепла.

В воскресенье, 24 октября снова будут дожди с мокрым снегом, но с небольшими прояснениями в небе. В ночное время температура воздуха опустится до нуля градусов, по Ленобласти минус 3 - плюс 2 градуса, появится гололед. Днем в Петербурге около 2-4 градусов тепла, по области от нуля до плюс 6 градусов.

На будущей неделе Петербург ожидает очередной циклон, который принесет облачную погоду. Но в понедельник и вторник немного потеплеет до 7-9 градусов.