119 помещений Апраксина двора выставят на торги

Смольный выставит на торги часть легендарной "Апрашки". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Смольный закрепил 119 объектов Апраксина двора за городским Агентством по развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга, которое на торгах будет определять будущих арендаторов объектов.

- В настоящее время осуществляется государственная регистрация права оперативного управления. По 20% передаваемых площадей она уже завершена. После оформления всех необходимых документов Агентство приступит к подготовке и объявлению торгов на право аренды городских помещений Апраксина двора, - сообщает пресс-служба Комитета имущественных отношений.

Претендовать на аренду помещений смогут как нынешние торговцы, так и все прочие желающие. Дата проведения торгов пока не определена, по оценке специалистов, на это может уйти до нескольких месяцев.

На каких условиях здесь все это время будут находиться нынешние обитатели рынка, пока неизвестно.

При этом Агенство останется управляющей компанией Апраксина двора и будет следить за сохранностью и содержанием объекта культурного наследия регионального значения. Однако в ведении структуры окажется лишь малая часть «Апрашки» - 20 тысяч квадратных метров из 100 с лишним.

Прежняя управляющая компания Апраксина двора 1 октября подала заявление о своей ликвидации.

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