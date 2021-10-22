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Новости компаний22 октября 2021 16:15

Андрей Курпатов провёл лекцию о будущем образования для учителей Северо-Запада

Более 1000 преподавателей прослушали психолога он-лайн
Источник:kp.ru
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Андрей Курпатов провёл лекцию о будущем образования для учителей Северо-Запада. Фото: freepik.com.

Андрей Курпатов провёл лекцию о будущем образования для учителей Северо-Запада. Фото: freepik.com.

Как меняется мозг и психика человека под воздействием информационной среды, каковы особенности молодого поколения, каким образом будет трансформироваться система образования – на эти и другие вопросы ответил учителям школ СЗФО известный психотерапевт и научный руководитель Лаборатории нейронаук и поведения человека Сбера Андрей Курпатов.

Онлайн-лекцию, в которой приняли участие представители региональных министерств образования и более 1000 преподавателей, Сбер на Северо-Западе приурочил ко Дню учителя и Всероссийскому конкурсу «Учитель года».

«Школа, как и семья, формирует личность ребёнка тогда, когда он только начинает познавать жизнь в разных её аспектах. И роль учителя в этом процессе сложно переоценить. Талантливый и увлечённый своим делом педагог прививает детям здоровое любопытство и тягу к новым знаниям, делая их лидерами. Для этого и самому учителю важно постоянно быть в тонусе, изучать тренды, понимать, с каким поколением он работает. Об этом наша лекция, и мы рады такому числу участников – это вдохновляет», – прокомментировал председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

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