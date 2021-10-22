В полтора раза вырос спрос на потребительские кредиты в Санкт-Петербурге. Фото: freepik.com.

С января по сентябрь 2021 года Сбербанк в Санкт-Петербурге выдал более 270 тысяч потребительских кредитов. Это почти на 100 тысяч кредитов (53%) больше, чем за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении прирост составил 41%.Общий объем выдач – 71,6 млрд рублей. 70% клиентов открыли кредиты онлайн.

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк: «В среднем, сумма потребительского кредита в Петербурге составляет порядка 260 тысяч рублей. В основном, люди берут их на крупные покупки. Это зачастую выгоднее долгого накопления, тем более что условия получения такого займа в Сбербанке постоянно оптимизируются и становятся более комфортными. Для мелких бытовых трат клиенты предпочитают кредитную карту, с ней при грамотном использовании можно управлять финансами без дополнительных расходов на проценты и даже получать бонусы».

Минимальная процентная ставка по потребительскому кредиту без обеспечения – 8,9% годовых. Самые выгодные условия доступны клиентам, получающим пенсию или зарплату на карты или счета, открытые в банке, по кредитам на срок до одного года.

Потребительский кредит в Сбербанке доступен на срок от 3 месяцев до 5 лет в размере от 30 тысяч до 5 млн рублей. Подать заявку на кредит можно из дома в мобильном приложении или на сайте банка. Решение займёт от двух минут — после этого деньги поступят на карту в течение нескольких минут.

Оформить и получить потребительский кредит можно также в офисах Сбербанка. Сотрудники банка ответят на все интересующие вопросы, помогут рассчитать комфортный размер ежемесячного платежа. Подробные условия потребительского кредитования размещены на сайте банка.