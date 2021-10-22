Губернатор Санкт-Петербурга отметил настоящих патриотов

Лидер движения «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» Федор Туркин награжден медалью. Фото: пресс-служба холдинга «РСТИ».

Пока жива память — живы и люди: бойцы-красноармейцы, что бились под Сталинградом, вырывали из лап фашистов Ленинград, сражались за Москву. Поэтому участники и члены Совета Межрегионального Общественного Патриотического Движения «Вечно живые» делают всё, чтобы россияне помнили красные — от крови — даты календаря. Возлагают цветы к мемориалам, проводят конференции, участвуют в «Бессмертном полку».

И такую работу не могли не заметить на самом высоком уровне. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов наградил Федора Туркина, председателя совета МОПД «ВЕЧНО ЖИВЫЕ», медалью «За заслуги перед Санкт-Петербургом». От имени главы города медаль вручил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.

В 2021 году движение «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» отмечает свой, хоть и небольшой, но юбилей — 5 лет. За это время организация провела более 500 мероприятий. Каждое из них было посвящено сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию молодежи. Ну а сам Федор Туркин также является председателем совета директоров холдинга «РСТИ» (Росстройинвест).