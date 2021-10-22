Звездные комики устроили гонку за право смотреть матчи «Зенита» на стадионе с удобного дивана. Скриншот из ролика.

Звездные комики устроили настоящую гонку за право смотреть домашние матчи «Зенита» на центральной трибуне стадиона… с удобного дивана! Да, такой удобной арена сине-бело-голубых не была еще никогда – это настоящий островок домашнего уюта посреди живой атмосферы лучшего футбола Российской Премьер-Лиги. Место на диване, Winline Seats, может выиграть любой желающий. Но первыми участниками конкурса стали именитые комедианты – Денис Дорохов, Надя Сысоева и Big Russian Boss.

Звездная троица решила проверить, кто первым доберется до Winline Seats из разных уголков Санкт-Петербурга. Получилось этакое «Спортлото-82» нашего времени. Звезда Comedy Woman Надя Сысоева сделала ставку на спорткар с кучей лошадиных сил и промчалась по центральным улицам Северной столицы. Поездку с ветерком запечатлели в эффектном видеоролике. Звезда российского YouTube Big Russian Boss отвлекся от игры в баскетбол и прыгнул на стильный оранжевый аквабайк, чтобы срезать путь к Крестовскому острову, где и находится стадион «Зенита». Что касается Дениса Дорохова, то… в общем, он решил не искать легких путей и ринулся состязаться с коллегами по цеху на своих двоих, то бишь устроил марафон до арены петербургского клуба.

Скриншот из ролика.

Стоит ли говорить, что звезды увлеклись соперничеством, потому что места на удобнейшем Winline Seats уже заняли рядовые болельщики. Но в их числе может оказаться любой поклонник «Зенита». Глобальный партнер петербургского клуба придумал уникальную акцию для России, стартующую, естественно, с самого громкого матча осени – Winline Derby против «Спартака».

Итак, оранжевый диван разместили в центре трибуны C на «Газпром Арене». Смотреть за игрой любимого клуба можно будет даже лежа. Перед каждым матчем «Зенита» букмекер будет проводить розыгрыш за право попасть на удобное место. При этом победитель сможет занять диван в одиночку или взять с собой одного друга или подругу. Но и это не все – посетители Winline Seats получат индивидуальное обслуживание с уникальным меню и поездкой с арены домой на люксовом авто.

Условия участия в акции довольно просты и расписаны в приложении и на сайте Winline. Главное, что нужно знать – необходимо прийти на стадион заблаговременно, лучше за час, а то и полтора и найти одну из девушек Winline для консультации.

Просмотр футбола еще никогда не был настолько эффектным и комфортным одновременно. Наслаждайтесь игрой с Winline Seats!