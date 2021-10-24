Указ губернатора Александра Беглова о локдауне в Санкт-Петербурге с 30 октября 2021: официальный текст

Публикуем полный текст указа губернатора о логдауне в Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября 2021 года.

Поздно вечером 23 октября правительство Санкт-Петербурга опубликовало новость о введении в Санкт-Петербурге полного локдауна. Соответствующее постановление «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт Петербурга от 13.03.2020 № 121» было подписано Александром Бегловым.

Публикуем полный текст указа губернатора о логдауне в Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября 2021 года.

В соответствии с постановлением вводятся новые ограничения, связанные с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции.

По 7 ноября запрещается (временно приостанавливается) предоставление услуг по отдыху детей и молодежи и их оздоровлению в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, расположенных на территории Санкт Петербурга.

С 30 октября по 7 ноября запрещается (временно приостанавливается):

- деятельность предприятий общественного питания (за исключением обслуживания на вынос и доставки, общепита на вокзалах, АЗС, а также производственных столовых);

- деятельность объектов розничной торговли (за исключением аптек, заправок для электромобилей, объектов без торгового зала, а также объектов торговли продовольственными товарами или непродовольственными товарами первой необходимости при условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30%);

- предоставление услуг салонов красоты (за исключением парикмахерских услуг), косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, банных услуг (за исключением помывочных зон), ветеринарных услуг (за исключением услуг по оказанию экстренной ветеринарной помощи);

- допуск посетителей в фитнес-центры, плавательные бассейны, аквапарки, океанариумы, аттракционы, ледовые катки, на объекты развлечения и досуга, а также в букмекерские конторы, помещения тотализаторов и их пунктов приема ставок. Также запрещается доступ посетителей в зоологические парки, за исключением территорий, расположенных на открытом воздухе.

- доступ посетителей в детские игровые комнаты, детские развлекательные центры;

- предоставление государственных, муниципальных и иных услуг в помещениях органов государственной власти Санкт Петербурга, государственных учреждений Санкт Петербурга, в том числе в МФЦ (за исключением регистрации рождения, брака, расторжения брака, смерти), если иное не установлено Межведомственным городским координационным советом по противодействию распространению в Санкт Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- проведение спортивных, физкультурных мероприятий (за исключением спортивных мероприятий, согласованных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека);

- проведение культурных и зрелищных (за исключением деятельности театров и музеев), конгрессно-выставочных, торжественных (в том числе торжественной регистрации брака), досуговых и иных мероприятий (в том числе мастер-классов, лекций, тренингов);

- доступ посетителей в помещения библиотек, организаций, осуществляющих выставочную деятельность, организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, цирков, иных организаций исполнительских искусств, концертных залов и концертных площадок (за исключением деятельности театров и музеев);

- деятельность по реализации образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования. При этом реализация образовательных программ среднего профессионального образования, основных программ профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ и дополнительных общеобразовательных программ должна осуществляться исключительно дистанционно;

- осуществление деятельности в сфере пассажирских перевозок внутренним водным транспортом.

Также запрещается оказание услуг по организации мероприятий, запрещенных постановлением.

Размещение граждан в гостиницах, пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), иных объектах санаторно-курортного лечения и отдыха с 30 октября по 7 ноября 2021 года (в домах отдыха – бессрочно) возможно только при наличии QR-кода или ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за три календарных дня.

Детские сады могут работать с 1 по 3 ноября только в рамках дежурных групп.

С 30 октября по 7 ноября не менее 70% сотрудников государственных образовательных учреждений должны перейти на дистанционный режим работы. Частным образовательным организациям рекомендовано организовать работу аналогичным образом.

Музеи и театры смогут продолжить свою деятельность только при условии запрета доступа организованных групп детей и допуска остальных лиц при наличии QR-кода или справки о медотводе.

При этом указанные запреты не распространяются:

- на доступ лиц, обеспечивающих охрану и содержание указанных объектов, поддержание процессов, которые не могут быть приостановлены с учетом их технологических особенностей;

- на проведение официальных мероприятий, организуемых исполнительными органами государственной власти Санкт Петербурга, а также мероприятий, согласованных с Управлением Роспотребнадзора по Санкт Петербургу.

Сроки введения требований к наличию QR-кодов, за исключением музеев и театров, а также правил заселения в дома отдыха, остаются неизменными.

Также в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» Губернатором подписано постановление, согласно которому организации культуры (кроме театров и музеев), а также медицинские организации, оказывающие стоматологические услуги (кроме оказания экстренной помощи), не будут осуществлять свою деятельность с 30 октября по 7 ноября.