Детский лагерь в осенние каникулы 2021 в Санкт-Петербурге: Как пройдет осенняя смена

Как будут работать детские лагеря в осенние каникулы 2021 в Санкт-Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В детский лагерь в осенние каникулы 2021 в Санкт-Петербурге поехать на этот раз не удастся. Губернатор Александр Беглов подписал распоряжение о нерабочих днях, куда входит запрет на проведение осенней смены в лагерях. Рассказываем подробно, как отдохнуть детям на осенних каникулах.

23 октября 2021 года в Санкт-Петербурге должна была начаться осенняя смена в лагерях. Однако согласно распоряжению правительства, предоставление услуг по отдыху детей и молодежи в оздоровительных лагерях запрещается вплоть по 7 ноября 2021 года. Таким образом, все детские лагеря на территории Северной столицы в этот период работать не будут.

ГДЕ МОЖНО ОТДОХНУТЬ

Однако на осенних каникулах юные жители Санкт-Петербурга могут отдохнуть в детских лагерях Ленинградской области, либо в других регионах, где эпидситуация позволяет лагерям детского отдыха функционировать.

На данный момент в городе проходит работа по переводу детей на свободные места в лагеря Ленинградской области. При этом полученный ранее сертификат сохранит своё действие.

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