Погода в Санкт-Петербурге на неделю с 25 по 31 октября 2021 года: Потепление придет в Северную столицу

Погода в Санкт-Петербурге на неделю с 25 по 31 октября 2021 года Фото: Олег ЗОЛОТО

Новая неделя в Северной столице начнется с потепления. Сбрасывать теплые куртки, конечно, не стоит. Но температура воздуха поднимется до вполне комфортной для конца второго осеннего месяца. Рассказываем, какой будет погода в Санкт-Петербурге на неделю с 25 по 31 октября 2021 года.

На протяжении всей рабочей недели в городе на Неве ожидаются дожди. По данным ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", с понедельника, 25 октября, по среду, 27 октября, Петербурге будет облачно, пасмурно и переодически идти небольшой дождь. Температура воздуха в дневное время около плюс 6-8 градусов.

Начиная с четверга, 28 октября, температура начнется немного повышаться от 9 градусов тепла до плюс 11 градусов в пятницу, 29 октября. Эти дни также будут сопровождать кратковременные дожди.

Выходные же станут наградой после дождливой рабочей недели. В субботу и воскресенье, 30 и 31 октября, будет солнечная погода, без единого облачка на небе, а температура воздуха составит плюс 7-9 градусов.