Суд Петербурга отправил в психиатрическую больницу мужчину, выбросившего с балкона мальчика-инвалида

Суд Петербурга отправил в психушку мужчину, выбросившего с балкона мальчика-инвалида Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге Невский районный суд в понедельник, 25 октября 2021 года, вынес приговор мужчине, который выбросил с балкона мальчика-инвалида. Мужчина обвиняется в покушении на убийство. Однако вместо тюремной камеры, он проведет время в психиатрической больнице. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Инцидент произошел еще 20 ноября 2020 года в квартире дома 22 по улице Дыбенко. Обвиняемый схватил 13-летнего мальчика-инвалида, перекинул его через оконный проем на балконе и сбросил вниз с высоты третьего этажа. Благо, ребенок не погиб, так как ему вовремя оказали медицинскую помощь.

- В суде мужчина вину не признал. Следствие потребовало отправить его под арест, так как сразу же после преступления обвиняемый попытался сбежать. Также защитники полагали, что он может попытаться довести до конца убийство ребенка, - рассказали в пресс-службе судов.

В итоге суд отправил мужчину на принудительное лечение в психиатрическую больницу с интенсивным наблюдением.