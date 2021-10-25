Роспотребнадзор спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в Петербурге

Роспотребнадзор Петербурга спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в декабре Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор Санкт-Петербурга дал прогноз, когда в городе будет пик очередной волны заболеваемости коронавирусом. Об этом 25 октября 2021 года на конференции с представителями бизнеса рассказала глава ведомства Ирина Чхинджерия.

- Пик коронавируса ожидается в декабре. Сейчас подъем заболеваемости составляет от 20 до 27 процентов, - отметила Чхинджерия.

Также она добавила, что аналогичная ситуация наблюдалась и в прошлом году. Тогда рост заболеваемости начался ближе к декабрю и закончился в этом же месяце.

Кроме того, в Роспотребнадзоре заявили, что важно поднимать процент вакцинированных на производствах до 80 процентов.

- Важно, чтобы были именно те, кто привился, а не те, кто переболел или имеет медицинский отвод. Нерабочая неделя это возможность сделать прививку и достичь коллективного иммунитета, - добавила Ирина Чхинджерия.

Также глава центра имени Алмазова Евгений Шляхто пояснил, что у тех, кто привился вероятность благоприятного исхода, в случае заражения выше на 15 процентов. Поэтому за две ближайшие недели важно достичь 80-90 процентов привившихся в Петербурге.