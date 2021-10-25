Власти пока не рассматривают продление локдауна в Петербурге

Локдаун в Петербурге продлевать пока не планируется. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Правительство Петербурге пока не видит причин для продления локдауна в городе. О ситуации с нерабочими днями с 30 октября по 7 ноября рассказали вице-губернатор Борис Пиотровский и замглавы Комитета по промышленной политике Александр Ситов.

- Оснований для этого (продления жестких ограничительных мер – прим.ред.) не видим, - заявил на конференции по вопросу функционирования организаций Петербурга в условиях роста заболеваемости ковидом Пиотровский.

Это же подтвердил и глава ситуационного центра, первый заместитель председателя Комитета по промышленной политике Петербурга Александр Ситов.

Напомним, что ранее на той же конференции руководитель межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге академик Евгений Шляхто попросил горожан относиться к введению нерабочих дней не как к локдауну и ограничениям, а как к возможности побыть дома с семьей. И заодно привиться от ковида.

Власти города надеются, что снижение посещаемости общественных мест и уменьшение пассажиропотока в транспорте прервет цепочку заражений и остановит рост заболеваемости.

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