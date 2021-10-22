Названы финалисты конкурса «Золотой Трезини-2021»

Zoncuantla Apartments (Мексика, Веракрус), архитектор Рафаэль Пардо Рамос.

Шорт-лист финалистов опубликован на официальном сайте «Золотого Трезини». В список вошли 60 проектов из 26 стран. Это Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Дания, Израиль, Индия, Иран, Исландия, Испания, Италия, Китай, Куба, Мексика, Нидерланды, ОАЭ, Польша, Португалия, Россия, Сальвадор, Сингапур, США, Турция, Чили, Швейцария и Швеция.

«К участию в конкурсе был допущен 1031 проект из 97 стран. Разница в результатах голосования во многих номинациях составляла десятые доли баллов, но они и определили состав шорт-листа, – говорит председатель оргкомитета «Золотого Трезини» Павел Черняков. – Я восхищен самоотверженной работой отборочной комиссии, низкий поклон каждому нашему эксперту! Впереди – работа международного жюри, которое назовет одного победителя в каждой номинации».

До 3 ноября на сайте конкурса также проходит пользовательское голосование, по итогам которого проект, набравший максимально число лайков, получит статуэтку «Золотой Трезини», наравне с победителями.

Итоги конкурса будут подведены 15 ноября. После объявления лауреатов победителям будут вручены (или отправлены по почте) статуэтки «Золотой Трезини» и специальные награды, и в 2022 году их проекты попадут на выставку и в музей. Финалистов и призеров ждут почетные дипломы, а все номинанты, чьи проекты в 2021 году опубликованы на сайте, смогут рассчитывать на дипломы и посты в соцсетях наравне с лауреатами конкурса.

Конкурс «Золотой Трезини», названный в честь первого архитектора Петербурга Доменико Трезини, проходит с 2018 года при поддержке Всемирного клуба петербуржцев, Представительства МИД РФ в Санкт-Петербурге, Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга и других госструктур. Девиз конкурса — «Архитектура как искусство». Конкурс решает задачу музеефикации наиболее художественно ценных проектов в области архитектуры, дизайна, реставрации, сценографии и музейного дела. Работы победителей «Золотого Трезини» поступают в музейный фонд и демонстрируются на ежегодной выставке.

Почетный председатель Международного совета «Золотого Трезини» – президент Всемирного клуба петербуржцев, генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

О начале приема заявок на V Международный архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини» будет объявлено в первом квартале 2022 года.

Проекты-финалисты конкурса «Золотой Трезини-2021»:

Музей Синана-архитектора (Турция, Кайсери), KAAT ARCHITECTURE + URBAN.

Выставка «Иван Кудряшов. К 125-летию со дня рождения» (Россия, Москва), Третьяковская галерея / Надя Корбут, Кирилл Асс.

Zoncuantla Apartments (Мексика, Веракрус), архитектор Рафаэль Пардо Рамос.

Сады Merribee (Австралия), проект Джеймса Томпсона при участии Ричарда и Люси Маршалл.