Как путешествия меняют внутренний мир. Опыт тревел-блогера Татьяны Соловьевой

Фото: @tanysolovey

Что стало для вас толчком к путешествиям? Почему вы начали путешествовать, для чего вы это делаете? Жизнь – это движение, а какое движение без путешествий?

Мне постоянно нужно менять место дислокации, менять картинку, чтобы не уйти в рутину, не поймать депрессию, чувство апатии. Узнать что-то новое и интересное, поделиться со своими подписчиками, замотивировать их купить билет и сесть в самолет или поезд – это прекрасная возможность чуть-чуть поменять мир к лучшему и сделать его добрее.

Все путешествуют чтобы отдохнуть, отдохнуть от рутины. А я сейчас делаю это для того, чтобы делиться с подписчиками новыми местами, рассказывать в блоге про что-то новое и интересное, что я вижу. Я выбираю нестандартные места: Дагестан, Камчатка… На Камчатке мы восходили на вулканы, на Байкале изучали этот прозрачный лед. Такие места людей очень впечатляют. Вызывают у них интерес. И это отличный инфоповод для блога. Я нашла для себя такую тему, по которой мне интересно получать удовольствие. Я вижу, как реагирует на это моя аудитория. Для чего? В первую очередь чтобы отвлечься от рутинных дел, увидеть мир, показать мир детям, для развития кругозора. Чтобы делиться с людьми тем, что я вижу. Для красивых фотографий, наполнения внутреннего мира, чтобы не было выгорания на работе. Когда я уезжаю в путешествие, я там вдохновляюсь и наполняюсь новыми силами, возвращаюсь с новыми идеями. И продолжаю работать. Я постоянно стараюсь менять себе место, картинку. И для этого путешествую. Чтобы перезагрузиться в первую очередь.

Как изменился ваш образ жизни, режим дня, привычки? Что появилось нового, а от чего пришлось отказаться?

Конечно, совмещать путешествия, работу и семью непросто. Однако, если готов с легкостью относится к переменам, то точно возможно все.

Чему научили вас путешествия? Как изменился ваш образ жизни в лучшую/худшую сторону?

В путешествия ты обретаешь себя настоящего: мыслить в разных направлениях, задуматься о чем-то личном, найти новые точки роста, узнать новое, попробовать необычное, испытать себя. Без выхода из зоны комфорта, без приключений и путешествий лично мне крайне сложно зарядится энергией жизни.

Устаете ли вы от путешествий? Почему и как вы это понимаете? Как с этим справляетесь?

Иногда я спрашиваю себя: я реально уже видела десятки стран и сотни неописуемых мест? Боже, мир столь прекрасен! От него невозможно устать в эмоциональном плане. Поэтому, вне зависимости от ваших возможностей, старайтесь хотя бы раз в 1-2 месяца устраивать себе приключение, смену локаций. Я убеждена, что вы изменитесь и только в лучшую сторону: откроете для себя нового себя. Именно в этом и есть квинтэссенция путешествий.

Поэтому мой совет всем читателям: Путешествуйте, развивайте новые нейронный связи и будете чувствовать себя счастливым человеком, а путешествия они для всех разные, для кого-то на край света, а для кого-то в соседний город!