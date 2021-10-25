Вместо локдауна - QR-коды: Какие ограничения действуют в Ленинградской области с 30 октября по 7 ноября 2021 года

Вместо локдауна в Ленинградской области введут режим QR-кодов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленинградской области, в отличие от Санкт-Петербурга, не планируется вводить тотальный локдаун на время внеплановых выходных. Но с некоторыми ограничениями местным жителям и гостям региона все же придется столкнуться.

Как уточнили в правительстве Ленобласти, вместо локдауна там введут режим QR-кодов – раньше, чем планировали изначально. Рассказываем, какие ограничения действуют в Ленинградской области с 30 октября по 7 ноября 2021 года

Петербург уйдет на локдаун начиная с 30 октября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

– С 30 октября 2021 года для жителей районов, находящихся в красной зоне (то есть, для таких, где к настоящему моменту сложилась наиболее неблагополучная ситуация с заболеваемостью, госпитализациями и смертностью, - прим.Ред.) вводится ограниченный доступ в ночные клубы, кинотеатры, театры, бассейны, цирки, музеи, гостиницы, а также на массовые мероприятия и в спортивные организации, - объяснили собеседники «КП». – Попасть туда можно будет только при наличии QR-кода о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста, полученного не более чем за 72 часа, либо же справки о ранее перенесенном заболевании. Эти требования не распространяются на посетителей младше 18 лет.

Речь идет о пяти районах (по данным на 25 октября 2021 года): Всеволожском, Сланцевском, Гатчинском, Киришском и Тихвинском. Все остальные районы находятся в «желтой» зоне – туда режим QR-кодов также придет, но чуть позже – 15 ноября. Что будет, если в каком-то из районов в период с 30 октября по 15 ноября вдруг произойдет резкая вспышка заболеваемости, и он из «желтой» зоны перейдет в «красную», пока не известно – этот вопрос находится на проработке.

Все ограничения в Ленинградской области коснутся людей старше 18 лет. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Но и это еще не все. В ближайшее время в Ленинградской области планируется ввести еще ряд ограничений, связанных с объектами торговли: магазинами, торговыми центрами, предприятиями общепита и так далее. Что это будут за ограничения – возможно, как ранее заявлял губернатор Александр Дрозденко, закроются «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко», чтобы не вызывать у народа лишних соблазнов, или будет ограничена торговля товарами не первой необходимости - пока никто не знает. Ждем официальных распоряжений.