Смольный объяснил, будут ли работать больницы и поликлиники во время локадауна в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Северной столице введен локдаун. Почти все заведения города будут закрыты, кроме самых важных магазинов, пунктов вакцинации. Рассказываем, как будут работать поликлиники и больницы в нерабочую неделю в Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября 2021 года.

Напомним, что большая часть дней во время локдауна и так выпадает на выходные. Таким образом, 30 октября, 6 и 7 ноября, в календарные выходные, поликлиники и больницы будут работать по обычному режиму выходных дней.

С 1 по 3 ноября поликлиники и больницы будут работать в штатном режиме и оказывать плановую помощь. Никакие ограничения на их работу не распространяются. Об этом заявил глава Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец

4 ноября является праздничным днем, а 5 ноября также назначен выходным за счет перенесенного выходного для с мая. В эти дни в больницах и поликлиниках будут работать дежурные медицинские работники, оказывая экстренную помощь пациентам.

Напомним, что пункты вакцинации во время локдауна продолжат работать по обычному графику без изменений.