«Зенит» и СПбГУПТД: лучшие работают с лучшими. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Футбольный клуб «Зенит» и Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна объявили о долгосрочном сотрудничестве в сфере различных областей дизайна: от графического и дизайна одежды до цифрового. Соответствующее соглашение в университетской Точке кипения-ПромТехДизайн подписали генеральный директор ФК «Зенит» Александр Медведев и ректор СПбГУПТД Алексей Демидов. На первом этапе партнерства будут разработаны пять капсульных коллекций одежды для фирменных магазинов футбольного клуба «Зенит» студентами-дизайнерами СПбГУПТД. Первые новинки можно ждать уже к Новому году: лимитированную новогоднюю коллекцию в виде свитеров, шапок, шарфов, варежек в подарочной упаковке можно будет найти в магазинах футбольного клуба.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

В процессе встречи в честь подписания документа руководители наметили проекты в рамках экологической повестки и темы «умной» одежды и материалов. Подспорьем для планирования дальнейших шагов по совместной работе стало вступление Зенита в консорциум под названием «Цифровой промышленный дизайн, композиционные материалы, «умные» одежда и ткани», созданный СПбГУПТД для реализации программы отраслевого развития. Футбольный клуб выступает здесь как один из заказчиков научных решений в области дизайна и «умной» одежды.

В ходе встречи Александр Медведев отметил, что, делая что-то с вдохновением и воображением можно получить не только интересный продукт, но и существенный коммерческий эффект, а привлекая таланты в области дизайна, клуб обретает огромные возможности. «Недавно на «Газпром Арене» открылся новый эко-стадион, в котором огромное количество направлений, прямо или косвенно связанных с деятельностью Университета: это и новые материалы, их утилизация, внедрение новых технологий, которые так же могут стать основанием для сотрудничества», - дополнил свое выступление генеральный директор ФК «Зенит».

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

О перспективах и совместных планах рассказал ректор СПбГУПТД, Председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов:

- На данный момент у нас пять совместных проектов с Зенитом. Если дела в дальнейшем пойдут успешно - мы ими не ограничимся. В целом мы говорим о промышленном дизайне, как едва ли не основном направлении развития. Внедрение технологий цифрового промышленного дизайна и «умного» текстиля за ближайшие десятилетия способно вытянуть целлюлозно-бумажные комбинаты и текстильные предприятия. Сочетание науки, конкретных задач по композиционным материалам, текстилю с заранее заданными свойствами, все это в рамках сотрудничества обещает большие результаты. Четко выражаем надежду на то, что будут сделаны реальные вещи, реальная работа. Это серьезное и значимое дело.

На мероприятии присутствовал и выпускник СПбГУПТД, ныне директор департамента по спортивным вопросам ФК «Зенит» Андрей Аршавин:

- Я рад, что мой университет, давший мне дорогу в жизнь, теперь сотрудничает с клубом, который также очень многое дал мне. Я надеюсь, что партнерство будет плодотворным, и хочу видеть студентов, вовлеченных в работу с клубом, чтобы они смогли реализовать себя через такой большой бренд как «Зенит». Мы ждем студентов на наших матчах - потому что важно не только учиться, но еще и отдыхать. А мы, как руководители, как игроки сделаем все, чтобы форму со второй звездой заказать именно здесь.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

В конце встречи Александр Медведев вручил ректору Университета промышленных технологий и дизайна золотой мяч из чемпионской коллекции ФК «Зенит» с автографами чемпионского состава сезона 2020/21.