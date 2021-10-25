График выплаты пенсий в ноябре 2021 в Санкт-Петербурге
Фото: Артем КИЛЬКИН
Из-за того, что 4 ноября отмечается День народного единства, график выплаты пенсий в ноябре 2021 в Санкт-Петербурге будет немного смещен. При этом, несмотря на нерабочие дни, которые вводятся в городе с 30 октября по 7 ноября, отделения почты продолжат работать. Публикуем точный график, когда можно получить пенсию и социальные выплаты.
В отделениях почты
3 ноября - за 3 и 4 ноября
5 ноября - за 5 и 6 ноября
8 ноября - за 7 и 8 ноября
9 ноября - за 9 ноября
10 ноября - за 10 ноября
11 ноября - за 11 ноября
12 ноября - за 12 и 13 ноября
15 ноября - за 14 и 15 ноября
16 ноября - за 16 ноября
17 ноября - за 17 ноября
18 ноября - за 18 и 19 ноября
19 ноября - за 20 и 21 ноября
В отделениях почты с выходными воскресенье-понедельник
3 ноября - за 3 и 4 ноября
5 ноября - за 5 и 6 ноября
6 ноября - за 7 и 8 ноября
9 ноября - за 9 ноября
10 ноября - за 10 ноября
11 ноября - за 11 ноября
12 ноября - за 12 и 13 ноября
13 ноября - за 14 и 15 ноября
16 ноября - за 16 ноября
17 ноября - за 17 ноября
18 ноября - за 18 ноября
19 ноября - за 19 и 20 ноября
20 ноября - за 21 ноября
Выплаты не полученных по графику пенсий будет производиться 22 ноября. Выплаты по дополнительному массиву можно получить 16 ноября.
В отделениях Сбербанка
19 ноября - Московский, Петроградский, Василеостровский, Пушкинский, Колпинский, Кировский районы.
22 ноября - Адмиралтейский, Выборгский, Калининский, Приморский, Курортный, Красногвардейский, Кронштадтский, Петродворцовый районы и город Ломоносов.
23 ноября - Центральный, Фрунзенский, Невский и Красносельский районы.
Выплаты по дополнительному массиву будут производиться 3 и 24 ноября.