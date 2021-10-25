График выплаты пенсий в ноябре 2021 в Санкт-Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Из-за того, что 4 ноября отмечается День народного единства, график выплаты пенсий в ноябре 2021 в Санкт-Петербурге будет немного смещен. При этом, несмотря на нерабочие дни, которые вводятся в городе с 30 октября по 7 ноября, отделения почты продолжат работать. Публикуем точный график, когда можно получить пенсию и социальные выплаты.

В отделениях почты

3 ноября - за 3 и 4 ноября

5 ноября - за 5 и 6 ноября

8 ноября - за 7 и 8 ноября

9 ноября - за 9 ноября

10 ноября - за 10 ноября

11 ноября - за 11 ноября

12 ноября - за 12 и 13 ноября

15 ноября - за 14 и 15 ноября

16 ноября - за 16 ноября

17 ноября - за 17 ноября

18 ноября - за 18 и 19 ноября

19 ноября - за 20 и 21 ноября

В отделениях почты с выходными воскресенье-понедельник

3 ноября - за 3 и 4 ноября

5 ноября - за 5 и 6 ноября

6 ноября - за 7 и 8 ноября

9 ноября - за 9 ноября

10 ноября - за 10 ноября

11 ноября - за 11 ноября

12 ноября - за 12 и 13 ноября

13 ноября - за 14 и 15 ноября

16 ноября - за 16 ноября

17 ноября - за 17 ноября

18 ноября - за 18 ноября

19 ноября - за 19 и 20 ноября

20 ноября - за 21 ноября

Выплаты не полученных по графику пенсий будет производиться 22 ноября. Выплаты по дополнительному массиву можно получить 16 ноября.

В отделениях Сбербанка

19 ноября - Московский, Петроградский, Василеостровский, Пушкинский, Колпинский, Кировский районы.

22 ноября - Адмиралтейский, Выборгский, Калининский, Приморский, Курортный, Красногвардейский, Кронштадтский, Петродворцовый районы и город Ломоносов.

23 ноября - Центральный, Фрунзенский, Невский и Красносельский районы.

Выплаты по дополнительному массиву будут производиться 3 и 24 ноября.