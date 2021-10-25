График выплаты пенсий в ноябре 2021 в Ленинградской области
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В связи с тем, что 4 ноября в стране празднуется День народного единства, график выплаты пенсий в ноябре 2021 в Ленинградской области будет немного смещен. Однако в области не вводится нерабочая неделя, потому никаких сдвигов больше не будет. Публикуем точный график выплаты пенсий и социальных выплат.
В отделении почты
3 ноября - за 3 и 4 ноября
5 ноября - за 5 и 6 ноября
6 ноября - за 7 и 8 ноября
9 ноября - за 9 ноября
10 ноября - за 10 ноября
11 ноября - за 11 ноября
12 ноября - за 12 и 13 ноября
13 ноября - за 14 и 15 ноября
16 ноября - за 16 ноября
17 ноября - за 17 ноября
18 ноября - за 18 ноября
19 ноября - за 19 и 20 ноября
20 ноября - за 21 ноября
Выплаты не полученных по графику пенсий будет производиться 22 ноября. Выплаты по дополнительному массиву можно получить 16 ноября.
В отделениях Сбербанка
18 ноября - Бокситогорский, Волховский, Выборгский, Кингисеппский, Киришский, Кировский, Лодельнопольский, Лужский, Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский, Тосненский районы.
19 ноября - Волосовский, Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский районы и город Сосновый Бор.
Выплаты по дополнительному массиву будут производиться 3 и 24 ноября.