График выплаты пенсий в ноябре 2021 в Ленинградской области Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В связи с тем, что 4 ноября в стране празднуется День народного единства, график выплаты пенсий в ноябре 2021 в Ленинградской области будет немного смещен. Однако в области не вводится нерабочая неделя, потому никаких сдвигов больше не будет. Публикуем точный график выплаты пенсий и социальных выплат.

В отделении почты

3 ноября - за 3 и 4 ноября

5 ноября - за 5 и 6 ноября

6 ноября - за 7 и 8 ноября

9 ноября - за 9 ноября

10 ноября - за 10 ноября

11 ноября - за 11 ноября

12 ноября - за 12 и 13 ноября

13 ноября - за 14 и 15 ноября

16 ноября - за 16 ноября

17 ноября - за 17 ноября

18 ноября - за 18 ноября

19 ноября - за 19 и 20 ноября

20 ноября - за 21 ноября

Выплаты не полученных по графику пенсий будет производиться 22 ноября. Выплаты по дополнительному массиву можно получить 16 ноября.

В отделениях Сбербанка

18 ноября - Бокситогорский, Волховский, Выборгский, Кингисеппский, Киришский, Кировский, Лодельнопольский, Лужский, Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский, Тосненский районы.

19 ноября - Волосовский, Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский районы и город Сосновый Бор.

Выплаты по дополнительному массиву будут производиться 3 и 24 ноября.