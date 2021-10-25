Смольный может снять большую часть ограничений по ковиду к Новому году

В смольном надеются подойти к Новому году без существенных ограничений. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Петербурга надеются обойтись без серьезных ограничений перед новогодними праздниками, но для этого уровень заболеваемости должен существенно снизиться, а уровень коллективного иммунитета – вырасти. Способствовать этому должен ноябрьский локдаун.

- Разработан сбалансированный подход, который даст возможность разорвать вирусную цепочку и выйти к Новому году без существенных ограничений, - заявил вице-губернатор Борис Пиотровский на конференции, где обсуждалась работа организаций Петербурга в условиях распространения коронавирусной инфекции.

При этом власти готовы снять большинство ограничений, если все пойдет по планам и темпы вакцинации позволят достичь высокого иммунитета, а локдаун даст результаты.

- Нерабочие дни - вынужденная, но своевременная мера. Если люди будут правильно себя вести, сведут общение в больших компаниях к минимуму, принятые меры позволят прервать цепочку распространения вируса и как можно быстрее вернуться к привычному ритму жизни, - отметил вице-губернатор Олег Эргашев.

О том, что массовая вакцинация в локдаун даст возможность достичь 80% уровня коллективного иммунитета, заявил глава центра Алмазова академик Евгений Шляхто.

Именно этот порог считают в Роспотребнадзоре тем моментом, до которого нельзя снимать ограничения по ковиду.

Отметим, что по словам того же Бориса Пиотровского, сейчас власти города не рассматривают продление локдауна в Петербурге после 7 ноября.

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