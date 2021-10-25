Роспотребнадзор Петербурга: Пик заболеваемости коронавирусом будет в декабре

По данным Роспотребнадзора, уровень коллективного иммунитета в 80 процентов позволит постепенно снимать ограничения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Какой в Петербурге будет нерабочая неделя, объявленная президентом с 30 октября по 7 ноября? Смольный рассказал о подробностях грядущего локдауна.

- Санкт-Петербург должен проявить сознательность. У нас нет принудительной вакцинации: есть мотивация. У тех, кто привился, вероятность благоприятного исхода в случае заражения выше на 15 процентов. Эти две недели нужно использовать, чтобы у нас были привиты 80-90 процентов населения, - заявил генеральный директор НМИЦ имени Алмазова, глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто.

Всего в городе работают 174 пункта вакцинации - это рекорд среди регионов России. Власти города надеются, что за нерабочую неделю удастся нарастить число вакцинированных и снизить количество социальных контактов между горожанами.

По большей части новые антиковидные ограничения коснутся общественных мест. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Пассажиропоток в общественном транспорте во время локдауна, по прогнозам, снизится в два раза, - заявил вице-губернатор Борис Пиотровский.

По данным Роспотребнадзора, уровень коллективного иммунитета в 80 процентов позволит постепенно снимать ограничения.

- Добиваться коллективного иммунитета с помощью переболевших неправильно, надо это делать за счет вакцинации, - заявила начальник отдела эпидемиологического надзора городского Управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия. - Пока не будет достигнут коллективный иммунитет в 80 процентов, власти будут применять жесткие ограничительные меры. Очередной пик заболеваемости коронавирусом ожидается в декабре, аналогичная ситуация наблюдалась и в прошлом году.

По большей части новые антиковидные ограничения коснутся общепита, фитнес-центров, непродовольственных магазинов. При этом будут открыты торговые центры, но сходить на шопинг не удастся: в ТЦ можно будет лишь посетить продуктовые супермаркеты и аптеки, взять на вынос еду на фуд-кортах, а также сделать прививку.

- Театры будут работать с помощью QR-кодов, а музеи - по электронным билетам, покупка которых предполагает предварительную запись. Также можно будет попасть на мероприятия, на которые уже куплены билеты, - уточнил Борис Пиотровский.

Власти города надеются, что за нерабочую неделю удастся нарастить число вакцинированных. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Продолжат работу и загсы, но в ограниченном режиме: брак, рождение или смерть зарегистрируют, но без торжественных церемоний. Все ранее запланированные торжества либо перенесут на другие даты, либо проведут в формате «на двоих».

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Алексей ЯКОВЛЕВ, доктор медицинских наук, заслуженный врач России:

- Одной недели локдауна не хватит, чтобы разобщить людей. Лучше две, а то и месяц. Зато недели достаточно, чтобы люди сходили и сделали прививку. Но это не даст результата мгновенно, так как иммунитет появляется в течение нескольких недель.

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