Работа общественного транспорта в нерабочие дни в Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября 2021 года: как будет ходить транспорт

Работа общественно транспорта во время локдауна в Петербурге изменится Фото: Олег ЗОЛОТО

С конца октября в Северной столице вводится локдаун из-за роста заболеваемости коронавирусом. В связи с эти работа общественного транспорта в нерабочие дни в Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября 2021 года будет изменена. Рассказываем, по какому графику будут ходит автобусы и метро.

По данным комитета по транспорту в нерабочие и праздничные дни с 30 октября по 7 ноября стоимость проезда в метрополитене и наземном городском общественном транспорте не изменится. Традиционно стоимость проезда в метро будет 60 рублей, а в наземном транспорте 55 рублей.

Также правительство Петербурга обсуждает возможность блокировки льготных проездных на время локдауна. Однако окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Кроме того, в период локдауна общественный транспорт будет работать в штатном режиме, но только по графику выходного дня. То есть, интервалы движения будут увеличены, транспорт будет ходить реже, чем обычно в будние дни.

Напомним, что для проезда в общественном транспорте QR-код не понадобится. Но каждому пассажиру нужно обязательно быть в защитной маске, полностью закрывающей органы дыхания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нерабочие дни в Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября 2021 года: что закрыто и что будет работать

Период с 30 октября по 7 ноября 2021 года объявлен в Санкт-Петербурге нерабочими днями. Рассказываем, что закрыто и что будет работать в это время (подробности)