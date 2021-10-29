Работа вузов в нерабочие дни в Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября 2021 года: Как будут учиться студенты во время локдауна

Как будут учиться студенты во время локдауна в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Северной столице объявлен локдаун. У школьников как раз на это время выпадают каникулы, а студенты остались в замешательстве - продолжатся ли пары, либо они тоже уйдут отдыхать. Работа вузов в нерабочую неделю в Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября 2021 года изменится. Как пояснили "КП-Петербург" в комитете по науке и высшей школе, университетам и институтам предоставили право самостоятельно решать вопрос об организации учебного процесса. Рассказываем, какие вузы уйдут на дистанционное обучение.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Несмотря на то, что в городе объявлены нерабочие дни, многие вузы решили продолжить обучение дистанционно. Так, на дистанционке окажутся:

Санкт-Петербургский государственный университет

Высшая школа экономики в Санкт-Петербурге - с 25 октября по 6 ноября 2021 года;

Санкт-Петербургский институт кино и телевидения - В нерабочие дни обучение пройдет дистанционно, далее до особо распоряжения ректора - в смешанном формате.

СЗИУ РАНХиГС

Санкт-Петербургский государственный экономический университет

Санкт-Петербургский горный университет - студенты будут на самостоятельном обучении

Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики

Добавим, что большинство остальных университетов Северной столицы также объявили о переводе своих студентов на дистанционное обучение. Подробности можно узнать на сайте вузов.

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