Блогер-мотиватор Ксения Секиро запустила собственную программу-ретрит по раскрытию любви к себе

Ксения Секиро уверена: любовь к себе – это именно то, чего так часто не хватает женщинам.

В Санкт-Петербурге прошла уникальная встреча «ЛюбимаЯ» – интенсив по раскрытию внутреннего потенциала, любви к себе и собственному телу от блогерамиллионника, мотиватора, автора нескольких книг – Ксении Секиро (@ksenia.sekiro 2,9 миллиона подписчиков).

Любовь к себе – это именно то, чего так часто не хватает женщинам, так часто за всеми домашними заботами или ведением собственного бизнеса мы забываем, кто мы есть на самом деле, что внутри каждой сильной женщины живет маленькая девочка, которая хочет быть любимой.

Эта встреча – настоящее открытие нового направления, которое научит женщин раскрывать собственные ресурсы, меняться изнутри и снаружи.

Во время интенсива участницы смогли пройти сразу весь курс, который Ксения представит в скором времени общественности.

Данная программа разработана по собственной уникальной методике Ксении, основанной на ее личном жизненном опыте, но в то же время проработана с целой командой профессионалов: это и сексологи, и психолог, методолог, мастерами по хореографии.

Программа основана на использовании различных практик, медитаций, танцев, фототерапии, все эти методы под чутким наставничеством Ксении заставляют энергию внутри пульсировать ярче, и каждая женщина раскрывает в себе закрытые потенциалы. Программа учит контролировать внутренние процессы. Иногда замедляться. Чередовать контроль над дыханием и движениями.

Одна из девушек, прошедшая ретрит и пожелавшая остаться анонимной, поделилась, что это мероприятие позволило ей услышать собственные желания, происходящее максимально откликнулось у нее в душе. Сидя здесь с завязанными глазами, она почувствовала сакральность нового опыта. Ни для кого из участниц этот урок не прошел даром.

Мы увидели, что такое мероприятие очень востребовано, на ретрит «ЛюбимаЯ» хотели попасть сотни человек, но мы его решили сделать максимально личным, закрытым, в какой-то мере даже интимным, поэтому проводили тщательный отбор, и лично я собеседовала девушек для принятия их в наш узкий круг.

Но мероприятие прошло в Санкт-Петербурге, а тысячи женщин, в частности моих подписчиц, живут далеко за пределами Северной столицы, и мы не хотим отнимать у них возможности почувствовать себя счастливыми, востребованными и желанными, поэтому совсем скоро мы объявим о старте моего авторского ретрита «ЛюбимаЯ» в онлайн формате. Попасть туда так же смогут не все желающие, мы хотим сохранить сакральность нашего проекта, поэтому девушки будут проходить собеседования.

Более подробную информацию о программе вы можете найти в инстаграм-аккунтах Ксении Секиро: @ksenia.sekiro и @sekiro.ksenia