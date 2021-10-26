Заслуженный врач России объяснил слова Анны Поповой о наибольшем росте заболеваемости коронавирусом в Москве и Петербурге

Санкт-Петербург вошел в тройку лидеров среди городов России, где отмечается наибольший прирост новых случаев COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор СПбГУ Алексей Яковлев объяснил, почему на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург приходится больше трети всех новых случаев заражения коронавирусом в России – ранее, напомним, об этом сообщила главный санитарный врач страны Анна Попова. По словам эксперта, дело вовсе не в размерах городов и регионов, как могло бы показаться.

- Дело прежде всего в количестве ПЦР-тестов, - констатировал Алексей Яковлев. – Москва, Московская область и Санкт-Петербург просто имеют более серьезные мощности, позволяющие тестировать большее количество людей в сутки.

При этом, по словам медика, более надежным отражением ситуации следует считать данные избыточной смертности, которые в последнее время серьезно расходятся с данными о заболеваемости.

- Количество погибших у нас не соответствует количеству заболевших, - объяснил эксперт. – Причем самые сильные расхождения наблюдаются прежде всего в регионах. Поэтому данные, основанные на ПЦР-тестах – и это уже неоднократно обговаривалось, в том числе президентом России Владимир Путин требовал расширить тестирование – лишь частично отражают реальное положение дел.

Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что в Петербурге на фоне роста заболеваемости COVID-19 власти решили устроить «мини-локдаун» по московскому сценарию. С 30 октября по 7 ноября в городе закроются практически все общественные пространства – за небольшим исключением.

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