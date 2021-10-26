Еще 300 дней «в ковиде»: Коллективный иммунитет в Петербурге может сформироваться только летом 2022 года

В Роспотребнадзоре заявили, что ограничения в Петербурге не снимут, пока от COVID-19 не привьется 80 % жителей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

80 процентов - именно столько петербуржцев надо привить, чтобы достичь коллективного иммунитета и закрыть уже наконец-то всю эту порядком затянувшуюся историю с коронавирусом. «Пока не будет достигнут коллективный иммунитет в 80%, власти будут применять жесткие ограничительные меры – заявила в понедельник, 25 октября, начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия. Мы подсчитали и выяснили: при нынешних темпах вакцинации раньше лета 2022 года мы от «ковида» не избавимся.

«ВИРУСНАЯ» МАТЕМАТИКА

Но для начала выдохнем: на вчерашнем совещании, конечно, не имелось в виду, что до вакцинации 80 % населения у нас сохранится жесткий локдаун. Иначе сидеть нам всем по домам – не пересидеть.

- Привить 80 % населения нужно для того, чтобы нам всем уже войти в нормальную жизнь, - неофициально пояснили «Комсомолке» собеседники в петербургском Роспотребнадзоре. – И чтобы исключить возможность возникновения повторных волн заболеваемости, а следовательно – повторного введения ограничительных мер, в том числе «жестких».

Врачи предупреждают: чем дольше мы тянем - тем вероятнее появление новых, еще более опасных штаммов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А теперь в дело вступает чистая математика. Как объяснили нам в том же территориальном управлении Роспотребнадзора, всего в Петербурге нужно привить 4 451 025 человек – это 80 % взрослого населения, исключая тех, кто получил медотвод. На вторник, 26 октября, полный курс вакцинации прошел 41 % - то есть, 1 824 920 человек. Непривитыми (полностью либо частично) таким образом остается чуть больше двух с половиной миллионов человек – 2 626 105, если быть точным.

Считаем дальше. Мы взяли все данные о прививках в Петербурге за минувшую неделю, сложили их, разделили на семь и таким нехитрым образом выяснили, что в среднем в день в Северной столице полный курс вакцинации проходит 9 281 человек. Получается, что при нынешних темпах 80 % населения Северной столицы получит иммунитет от COVID-19 через 282 дня – то есть, только к 4 августа 2022 года. Если же темпы упадут до, скажем, уровня начала октября – тогда прививалось в среднем по 6 268 человек – то этот срок растянется до 418 дней, и нужную иммунную прослойку мы наберем и вовсе только к 18 декабря 2022 года.

ПРОСТОР ДЛЯ НОВЫХ ШТАММОВ

Эксперты между тем заявляют: да, прогноз хоть и не радует, но выглядит вполне реалистичным.

На сегодняшний день иммунитет к коронавирусу в Петербурге имеет лишь 41 % жителей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Вполне реально, что все затянется настолько сильно. В связи с введением QR-кодов и новых ограничений у народа сейчас, конечно, возник некий ажиотажный спрос на вакцинацию, - констатирует независимый аналитик, кандидат биологических наук Алексей Куприянов. – Но как показывают наблюдения – в том числе и опыт других городов, включая Москву, население которой все эти истории с ужесточением режима уже проходило – держится он не так долго. Несколько недель, максимум месяц. Понятно, что за месяц даже в условиях ажиотажного спроса мы столько людей не привьем. А ведь это мы еще не берем в расчет тот факт, что через каждые полгода ранее привитым нужно ревакцинироваться – если его учитывать, сроки еще удлинятся.

Чем это может нам грозить – помимо, собственно, еще как минимум 9,5 месяцев жизни «в режиме повышенной готовности»? Ну, например, появлением новых штаммов – в теории, еще более заразных и опасных, чем пресловутый «вариант дельта».

- Находясь в организме инфицированного, вирус может мутировать, обретать новые свойства, - объясняет доктор медицинских наук, инфекционист, директор НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов. – Известно, что у людей с ослабленным иммунитетом вирус может сохраняться дольше и более вероятно, что он будет накапливать мутации. Это создает опасность появления новых вариантов вируса, развития более тяжелых форм болезни. Поэтому затягивание процесс вакцинации повышает вероятность появления подобных форм.

А теперь посмотрим, как могло бы быть. По информации «Комсомолки», в данный момент городские центры вакцинации способны принимать по 35 000 человек в сутки. Теоретически эту планку можно задрать до 40 000 – вся система, конечно, задымится, но выдержит. В таком случае получается, что 2 600 000 недостающих привьются… всего за 75-65 дней – аккурат к началу декабря или, максимум, к началу января 2022 года.

Для того, чтобы стимулировать жителей прививаться, в городе открывают дополнительные пункты вакцинации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Что со всем этим делать? В настоящее время Смольный активно наращивает прививочные мощности: два новых пункта открылись в стоматологических поликлиниках в Василеостровском районе – на 8-линии В. О., 41 и на 21-линии В. О.,12. Кроме того, на проспекте Большевиков, 32 открылся пункт в ТЦ «Перекресток», на проспекте Культуры, 32 – в отделении почты «России» и на Типанова 27/39 – в ТЦ «Космос». Также со вторник, 26 октября, начнется вакцинация всех желающих от COVID-19 в гипермаркете «Окей» на Богатырском проспекте, 13. И это еще не все – в понедельник, 25 октября, губернатор Петербурга Александр Беглов анонсировал появление еще 20 новых пунктов. Однако главной проблемы это не решает: как заставить людей прививаться, пока не знает никто.