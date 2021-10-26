В ногу со временем, чтя традиции: эксперты обсудили возрождение Музыкального вокзала в Павловске

Нынешнее здание вокзала несет только одну функцию, а когда-то он был концертным залом. Фото: Алена ЧИЧИГИНА

Специалисты в области культуры и градостроительства обсудили в эфире телеканала «Санкт-Петербург» восстановление павловского Музыкального вокзала. Они пришли к выводу - возрождать необходимо не только исторические стены, но и традиции, которые в свою очередь должны быть актуальны для современной публики. Так, член Союза архитекторов России Константин Трофимов отметил, что сегодня запросы зрителей и даже музыкантов отличаются от тех, что были, скажем, в XIX веке, когда на сцене Музыкального вокзала в Павловске можно было услышать, например, вальсы или польки Иоганна Штрауса или увидеть пируэты в исполнении Анны Павловой.

Конечно, все это навсегда останется в истории, и еще не одно десятилетие будет будоражить умы петербуржцев. Однако время не стоит на месте, и чтобы проект восстановления жемчужины одной из бывших царских резиденций стал успешным, к вопросу нужно подходить комплексно, не забывая о симбиозе с железной дорогой, которая собственно когда-то вела на «воксал», и о нынешних реалиях. - Может быть, не останавливаться на концертном зале, а создать некое культурное пространство, где в качестве одной из традиций сохранить путешествие по железной дороге, которое в итоге приводит туда, где можно и гулять, и слушать музыку, и даже к живописи приобщиться, одним словом, отдыхать душой, — предложил ректор Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова Алексей Васильев.

Дискуссия прошла в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Фото: скрин ТК «Санкт-Петербург».

Окунувшись в историю Музыкального вокзала, директор Государственного музея-заповедника «Павловск» Вера Дементьева подчеркнула, что он и связанные с ним события закрепились и в искусствоведении, и в литературе. Ведь это здание и интерес к нему в своих произведениях воспел, например, Федор Достоевский: «В Павловском вокзале по будням, как известно и как все, по крайней мере, утверждают, публика собирается «избраннее», чем по воскресеньям и по праздникам, когда наезжают «всякие люди» из города. Туалеты не праздничные, но изящные. На музыку сходиться принято….» Тот факт, что Музыкальный вокзал в Павловске когда-то пользовался бешеной популярностью, подтвердила и директор Историко-литературного музея города Пушкина Наталья Петрова

- Огромное количество интеллигенции и не только стремилось попасть туда. Мы знаем о существовании некоего фейс-контроля - не допускать дам в платках и мужчин в русских костюмах. Также нам известно, сколько стоил проезд до Павловска: на дачные направления - в Петергоф и Ораниенбаум - билеты были дешевле.