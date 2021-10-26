Перепись населения 2021 в Санкт-Петербурге: Как пройти перепись через Госуслуги и как найти свой переписной участок

Как пройти перепись населения в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Перепись населения 2021 в Санкт-Петербурге идет полным ходом. Начиная с 15 октября по 14 ноября 2021 года все жители Северной столицы, учитывая иностранных граждан, а также уроженцев других городов, смогут принять участие в этом важном для города событии. Рассказываем, как пройти перепись через Госуслуги, найти свой переписной участок или узнать переписчика, который придет на дом.

ПЕРЕПИСЬ НА ГОСУСЛУГАХ

Для того, чтобы пройти перепись населения самостоятельно, можно воспользоваться порталом Госуслуги. Для этого гражданина должна быть учетная запись на портале. Электронная перепись будет проходить с 15 октября по 8 ноября 2021 года. На сайте или в приложении Госуслуг надо выбрать "Пройти перепись населения", далее заполнить ответы на вопросы. Важно, что можно заполнить информацию не только о себе, но и обо всех, кто живет с вами вместе. После завершения на портале сформируется QR-код, который также будет направлен письмом на электронную почту. Его нужно будет предъявить переписчику, который придет к вам домой. Это нужно для защиты от дублирования записей в базе данных Росстата.

ПЕРЕПИСНОЙ УЧАСТОК

Для тех, кто не пользуется порталом Госуслуг, а также не хочет пускать к себе домой переписчика, можно пройти перепись на переписном участке в Петербурге. В каждом районе работают десятки участков, среди которых можно выбрать тот, который ближе и удобнее вам. Узнать адреса можно по ссылкам ниже либо по телефонам горячих линий, а также по единому номер 8(800)-707-20-20:

Адмиралтейский район - 251-23-19, 314-46-88, 314-58-59

Василеостровский район - 323-86-82

Выборгский район - 576-56-35

Калининский район - 542-90-05

Кировский район - 252-16-60

Колпинский район - 460-62-44

Красногвардейский район - 576-87-96

Красносельский район - 736-92-44, 736-32-24

Кронштадтcкий район - 311-91-67

Курортный район - 437-48-51, 437-79-59

Московский район - 388-95-55, 388-70-20

Невский район - 560-03-71

Петроградский район - 232-65-62, 346-20-54

Петродворцовый район - 576-95-59

Приморский район - 576-82-68, 576-82-32

Пушкинский район - 466-63-07

Фрунзенский район - 708-80-57

Центральный район - 908-96-05

ПЕРЕПИСЧИК

Как узнать переписчика / Фото: Страна2020.ру

С 15 октября по 14 ноября в Петербурге также будут обходить квартиры переписчики. Они будут собирать информацию обо всех жителях города вне зависимости от гражданства. переписчик будет иметь специальный электронный планшет, в который он будет вносить полученные данные в режиме реального времени. Также у каждого переписчика будет удостоверение, действительное при предъявлении паспорта, и элементы фирменной одежды с символикой, по которым можно будет опознать переписчика издалека: шарф, жилет со светоотражающими элементами. При входе в квартиру или дом, переписчик обязан предъявить свое удостоверение вместе с паспортом по требованию опрашиваемого.